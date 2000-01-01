07.03 23:30 MIGnews.com

Ума Турман и ее дочь сыграют в "Очень странные дела"

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К сериалу "Очень странные дела", который в начале декабря 2017 года был официально продлен на третий сезон, присоединится голливудская звезда Ума Турман и ее 19-летняя дочь Майя Турман-Хоук.Об этом в среду, 7 марта сообщает Variety.В сериале братьев Даффер ей досталась роль персонажа по имени Робин — это юная девушка, которая, устав от скучной работы, ищет приключений — и находит чуть больше, чем рассчитывала.По данным издания, персонаж Майи будет раскрывать тайны в Хоукингс, штат Индиана - вымышленный город, где разворачиваются действа научно-фантастического сериала.В январе отец Майи, Итан Хоук рассказал изданию PEOPLE о том, как он гордился своей дочерью, которую он делит с бывшей женой Турман.Майя играла роль в новой адаптации BBC Little Women, вместе с Вайноной Райдер Winona Ryder, которая также играет в "Очень странных делах".Дата выпуска и количество серий нового сезона пока неизвестны.Но, по словам актера Дэвида Харбора. Сыгравшего шерифа Джима Хоппера, новые серии выйдут на Netflix в 2019 году. Съемки нового сезона предположительно начнутся в апреле нынешнего года.Напомним, ранее Netflix выпустил тизер финального сезона сериала "Карточный домик" без Кевина Спейси.