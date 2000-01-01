Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Ума Турман и ее дочь сыграют в `Очень странные дела` | Фото:07.03 23:30   MIGnews.com

Ума Турман и ее дочь сыграют в "Очень странные дела"

К сериалу "Очень странные дела", который в начале декабря 2017 года был официально продлен на третий сезон, присоединится голливудская звезда Ума Турман и ее 19-летняя дочь Майя Турман-Хоук.

Об этом в среду, 7 марта сообщает Variety.

В сериале братьев Даффер ей досталась роль персонажа по имени Робин — это юная девушка, которая, устав от скучной работы, ищет приключений — и находит чуть больше, чем рассчитывала.

По данным издания, персонаж Майи будет раскрывать тайны в Хоукингс, штат Индиана - вымышленный город, где разворачиваются действа научно-фантастического сериала.

В январе отец Майи, Итан Хоук рассказал изданию PEOPLE о том, как он гордился своей дочерью, которую он делит с бывшей женой Турман.

Майя играла роль в новой адаптации BBC Little Women, вместе с Вайноной Райдер Winona Ryder, которая также играет в "Очень странных делах".

Дата выпуска и количество серий нового сезона пока неизвестны.

Но, по словам актера Дэвида Харбора. Сыгравшего шерифа Джима Хоппера, новые серии выйдут на Netflix в 2019 году. Съемки нового сезона предположительно начнутся в апреле нынешнего года.

Напомним, ранее Netflix выпустил тизер финального сезона сериала "Карточный домик" без Кевина Спейси.

Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:04
Эксперты назвали предполагаемого лидера в нефтевой гонке
01:33
Ученые предсказали наступление глобального катаклизма
00:28
Ученые научились полностью уничтожать рак
22:45
Арье Дери сможет отменить вид на жительство террористам
22:16
Давид Леви готов стать президентом Израиля
21:16
Сотни раковых пациентов Клалит лечили неправильно
21:01
Мандельблитт: В случае обвинения Биби придется уйти
20:45
Арабы и израильтяне публикуют фейковое видео крушения Ан-29
20:22
Отговорки закончились. Израиль перестает выдавать тела убийц
19:24
Парк передовых технологий будет создан на юге Израиля
18:20
Террористы сбили Ан-26 за Восточную Гуту
18:14
Арье Дери: Израильтяне не простят нас за досрочные выборы
17:50
Кристину Киршнер будут судить за "крышевание" Ирана
17:17
Названы условия снятия американских санкций с РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus