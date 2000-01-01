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`Варшавская мелодия` - премьера в театре `Маленький` | Фото: Юлия Голанд07.02 12:02   MIGnews.com

"Варшавская мелодия" - премьера в театре "Маленький"

12, 13 и 14 февраля в новом помещении Malenky House театра «Маленький» в Тель-Авиве пройдет премьера спектакля «Варшавская мелодия» по мотивам одноименной пьесы Леонида Зорина в постановке Михаила Теплицкого и в адаптации театра «Маленький».

О спектакле рассказывают его создатели:
Режиссер Михаил Теплицкий:

`Варшавская мелодия` - премьера в театре `Маленький` | Фото: Юлия Голанд

«Варшавская мелодия» - это, прежде всего, история любви. И если изначально в пьесе Леонида Зорина в эту историю вмешивается само государство - я имею в виду указ от 1947 года, запрещающий браки советских граждан с иностранцами, в адаптированной версии пьесы мы обращаем внимание на проблему межконфессиональных браков. Примеров такой проблемы вокруг нас множество, тема эта актуальна в Израиле. Хотя, конечно, все куда глубже, чем вопрос, почему в Израиле не могут пожениться люди разных национальностей или вероисповеданий.

Наш театр хочет говорить о том, что происходит сейчас, говорить о нас самих и потому мы адаптировали текст Леонида Зорина. Мы, в первую очередь, обращаемся к молодым израильтянам, спектакль идет на иврите, а всё, что связано с советскими реалиями далеко и малоизвестно израильской молодой публики. Но я очень бережно отношусь к тексту и, несмотря на все изменения и все адаптации, эта пьеса осталась «Варшавской мелодией» Леонида Зорина.

`Варшавская мелодия` - премьера в театре `Маленький` | Фото: Юлия Голанд


Лично для меня, для моей творческой биографии это пьеса значит очень многое. В свое время это была первая пьеса, которую я сыграл на иврите вместе с Сарой фон Шварце в дипломном выпускном спектакле «Бейт Цви» в постановке Михаила Лурье в переводе Нины Михоэлс, которая за несколько лет до этого поставила эту пьесу в Рамат-Ганском театре «ха-Сифрия».

Художник Полина Адамова: «Наш спектакль - о любви, о ее неуловимости, а поэтому о почти невозможности. Сердца молодых влюбленных выскакивают из груди, их счастье разрывает на куски тусклый город 1990-х. Брызги фонтана, голуби, Шопен - все перемешивается в ожидании возможности счастья на всю жизнь. А потом проходят годы, и жизнь протекает в обломках города, в остатках воспоминаний. От музыки остается эхо, мечты превращаются в иллюзии».

Актриса Наталья Гантман: «Спектакль, который мы сейчас сочиняем, это история любви. Вечной любви. Встреча двух людей, меняющая всю их жизнь. И это испытание оказывается не каждому под силу...»

Актер Ори Леванон: «Наша адаптация - это история большой любви и больших ошибок, которые сделали нас теми, кем мы являемся сегодня. «С улыбкой и болью смотрю на то, что было и ничего не изменить...» - эти слова из песни Йегудит Равиц очень подходят к ситуации, описанной в пьесе. Я ездил в Польшу, чтобы проникнуться атмосферой, услышать польскую речь, понять культуру этой страны. А так, как мой герой, мечтает стать виноделом, то еще и поездил по израильским винодельням».

А вот что писал сам Леонид Зорин: «Главное - это тема обреченности. Любовь обречена, потому что государство сумеет растоптать вас своим паровым катком. И, сделав свою работу, оно удовлетворенно потирает руки над вашим прахом и над прахом вашего чувства. И два человека, когда они, наконец, встречаются, могут соединиться. Но уже незачем соединяться».

`Варшавская мелодия` - премьера в театре `Маленький` | Фото: Юлия Голанд


И уже не важно, где происходит эта история (хотя нам – зрителям – важно, ведь на сей раз, она происходит в Израиле). Ее эмоциональный заряд, ее «обстоятельства непреодолимой силы» близки всем. Ведь любить по-настоящему и быть счастливым сегодня ничуть не проще, чем 50 лет назад в другой стране.

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«Варшавская мелодия»

Постановка - Михаил Теплицкий.
В ролях – Ори Леванон и Наталья Гантман.
Перевод на иврит – Сиван Бескин.
Художник – Полина Адамова.
Музыка – Евгений Левитас.
Видео-дизайн - Константин Каменский.
Художники по свету - Миша Чернявский, Инна Малкина.
Видео-инженер - Ян Шупа.
Адаптация пьесы – театр «Маленький»
12, 13 и 14 февраля; 5, 6 и 7 марта 2020 года.

Заказ билетов - по ссылке.

Сводная афиша февральских спектаклей театра «Маленький» - в Facebook.

Сводная афиша мартовских спектаклей театра «Маленький» - в Facebook.

Страница театр «Маленький» в Facebook.

Группа театра «Маленький» в Facebook.

Сайт театра «Маленький»

Дополнительная информация по телефону 054-2488104
Адрес театра: Театр «Маленький». MalenkyHouse- Тель-Авив, ул, Хома у-Мигдаль, 32.
Хештег #Malenky_Theatre

Фотографии (сцены с репетций - © Юлия Голанд - предоставлены театром «Маленький»



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