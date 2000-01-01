07.01 11:16 MIGnews.com

Находка в Городе Давида: мера агронома времен Второго Храма

Фотографии: Ари Леви, Управление древностей Израиля

1. Вид каменной столешницы сверху

2. Археолог Елена Махлин держит фрагмент столешницы

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В ходе раскопок, ведущихся Управлением древностей в национальном парке Город Давида, был обнаружен каменный предмет - часть столешницы, имеющая форму воронки. Как полагают ученые, она служила стандартной мерой объема во времена Второго Храма. Фрагмент столешницы был обнаружен в ходе работ рядом с улицей, поднимавшейся от бассейна Шилоах к Храмовой горе.Воронка на столешнице сужается в нижней части таким образом, что выходное отверстие можно заткнуть пальцем.«Сделав это, в емкость заливали жидкость, а потом сливали в другую емкость. Так торговцы проверяли точность своих мер и соответствие стандартам», – отмечает профессор Рони Райх.По его словам, найденный артефакт имеет исключительную ценность: каменная посуда была популярна во времена Второго Храма, однако подобные меры объема встречаются крайне редко. За всю историю раскопок были найдено всего два подобных предмета: один в 70-х годах прошлого века в Еврейском квартале Старого города, другой – в районе Шуафат на севере Иерусалима.Эта находка дает все основания полагать, что археологи обнаружили древнюю иерусалимскую рыночную площадь, расположенную рядом с дорогой, ведущей к Храму, так как ранее здесь же были найдены гири разной массы для взвешивания. Ученые высказывают предположение, что здесь находилась канцелярия чиновника, отвечавшего за соблюдение стандарта мер и весов. Эта должность была очень популярна в других городах Римской Империи, и человека, занимавшего ее, величали «агрономом».