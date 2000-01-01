06.11 08:46 MIGnews.com

В Израиле нашли зубы, которым 40 тысяч лет

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Израильские археологи обнаружили шесть человеческих зубов, возраст которых оценивают как минимум в 40 тысяч лет.О соответствующем археологическом исследовании Тель-Авивского университета во вторник, 5 ноября, сообщил "Журнал эволюции человека".Зубы были найденные в пещере на территории Галилейской области на севере страны. С помощью стоматологических исследований ученые выяснили, что зубы принадлежали как Homo sapiens, так и неандертальцам.Находка была обнаружена в археологических слоях, принадлежащих богатой и развитой культуре ауриньяков, впервые появившейся в Европе около 43 000 лет назад и связанной с окончанием эпохи неандертальцев.По данным исследователей, зубы – первое антропологическое свидетельство того, что население, эмигрировавшее из Европы в древний Израиль около 40 тысяч лет назад, пыталось сбежать подальше от экстремальных климатических условий в последний ледниковый период.На одном из зубов обнаружена комбинация признаков неандертальца и Homo sapiens, которые на сегодняшний день обнаружены лишь в европейских популяциях позднего каменного века, что указывает на их общее происхождение. Недавно эта комбинация также была доказана генетически, что свидетельствует об ассимиляции неандертальцев на территории современной Европы.Исследователи говорят, что "зубы сохраняются лучше костей из-за эмали –прочнейшего материала в организме человека. Что еще более важно, структура, форма и топография зуба имеют сильный генетический компонент, позволяющий зубам ассоциироваться с конкретными группами населения.