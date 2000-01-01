06.10 15:25 MIGnews.com

Названа самая популярная специальность среди израильтян

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По данным нового отчета, израильские студенты уже второй год подряд отдают предпочтение инженерии. Данные, опубликованные Советом по высшему образованию (CHE), были опубликованы накануне начала нового учебного года.В течение предудыщего учебного года в общей сложности 35 041 израильский магистрант изучал инженерное дело, что больше на тысячу студентов, чем в социальных науках. Тенденция увеличения числа молодых людей в сфере информационных технологий наблюдается уже десятый год, показывая прирост студентов на 80% с 2009 года. Каждый четвертый из примерно 190 000 израильских студентов в прошлом году выбрал инженерное дело или информатику и математику."Новые данные показывают, что мы достигли нашей цели, и, благодаря стимулам для учреждений и расширению инфраструктуры, мы смогли революционизировать академические программы в Израиле - многие студенты выбирают изучение высоких технологий", - сказал профессор Яффа Зильбершатс, председатель комитета CHE по планированию и бюджетированию."В академической системе произошли значительные изменения, которые также оказали значительное влияние на экономику Израиля."В тоже время, право и управление бизнесом потеряли 20-25% студентов. Аналогичное сокращение произошло и в гуманитарных науках. "В последнее десятилетие наблюдался значительный рост числа студентов, изучающих инженерные и компьютерные науки, а также снижение в юриспруденции и управлении бизнесом", - сказал заместитель председателя CHE профессор Идо Перлман.В прошлом месяце четыре израильских университета вошли в 50 ведущих мировых учебных заведений для подготовки предпринимателей. Программы бакалавриата в Тель-Авивском университете стали восьмыми в мире по выпуску успешных предпринимателей, что является самым высоким показателем среди всех университетов за пределами США.Институт Хайфы (14-е место), Еврейский университет в Иерусалиме (34-е место) и Университет им. Бен-Гуриона в Негеве (49-е место) вошли в число 50 лучших университетов мира.