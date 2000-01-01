06.10 12:47 MIGnews.com

Древний метрополис: в Израиле нашли доисторический Нью-Йорк

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В ходе дорожных работ археологи нашли рядом с самым молодым израильским городом - Хариш гигантский доисторический метрополис Эйн Эзур, возрастом более 5000 лет.В городе, являющимся крупнейшим поселением ранней бронзовой эпохи не только на территории Израиля, но и всего Леванта проживали около 6 тысяч человек. Город раскинулся на территории 650 дунамов. Город расположен в непосредственной близости от Вади Ара и выделяется хорошо продуманным планированием, логичным разделением частного и общественного пространства, улиц и аллей.Более того, под частью структур этого города обнаружены остатки поселения бронзового века, возрастом более 7 тысяч лет.Директора раскопок, Итай Элад, доктор Дина Шалем и Ицхак Паз говорят: “Это - гигантский город, настоящий мегаполис в масштабах ранней бронзовой эпохи, в котором жили тысячи людей, занимавшиеся сельским хозяйством и торговавшие с другими культурами и другими царствами региона. Это - настоящий Нью-Йорк бронзового века в нашем регионе, хорошо спланированный и носивший космополитический характер”.Раскопки продолжались два с половиной года. Они финансировались компанией Нетивот Исраэль. В них принимали участие более 5 000 студентов и волонтеров. В раскопках участвовали студенты обучающиеся на территории регионального совета Менаше, кадеты доармейских курсов, а также группы молодых арабов и евреев в рамках программ SHARE International.Вызовы, с которыми столкнулись студенты в ходе раскопок, совершенные ими находки внесли большой вклад в их индивидуальное развитие и знакомство с историей и географией страны.Шалем говорит: “В ходе раскопок обнаружены два города. Один, более ранний существовал более 7 000 лет назад. Две тысячи лет спустя на этом месте возник другой и он был одним из крупнейших городов в мире в тот период времени”.Элад говорит, что планировка города была очень тщательно продумана. В городе обнаружены остатки очень большого общественного здания. Скорее всего, речь идет о храме или святыне. Внутри обнаружены сожженные кости животных. Речь идет, скорее всего, о свидетельствах ритуальных жертвоприношений.Среди наиболее интересных находок - штамп, изображающий человека, держащего руки в воздухе, а также несколько фигурок людей и животных, импортированных из Египта.Паз говорит: “Изучение этого места навсегда изменит то, что мы знали о появлении и развитии урбанизации на территории Израиля и всего региона. И это означает, что то, что сегодня написано в традиционных книгах по археологии Израиля также изменится”.