Иордания может запретить "Чудо-Женщину" из-за израильтянки
Иордания рассматривает возможность запрета показов голливудского супергеройского блокбастера "Чудо-Женщина", потому что исполнительница главной роли, бывшая "Мисс Израиль", 32-летняя актриса и модель Галь Гадот, служила боевым инструктором в Армии обороны Израиля.
Как пишет Ynet, комиссия по коммуникациям Хашимитского королевства в настоящее время изучает "Чудо-Женщину" с целью определить, соответствует ли лента стандартам и законам страны.
Данное решение было принято на фоне запрета на показ фильма в Ливане, который Бейрут принял на прошлой неделе на фоне полного бойкота, объявленного всей израильской продукции. Разница заключается лишь в том, что, в отличие от Ливана, Амман заключил с Иерусалимом перемирие и наладила дипломатические отношения.
"Мы напоминаем иорданцам об их обязанности бойкотировать фильм. Мы отказываемся быть партнерами сионистов по их преступлениям и увеличивать их прибыль от этого фильма. Арабская аудитория не будет участвовать в проектах, представляющих сионизм и израильскую армию", - цитирует Ynet одну из иорданских кампаний против нормализации отношений с Израилем.