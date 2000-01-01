Израильский поп-клип опозорил бразильский народ

Самый горячий пирожок израильского попа летнего сезона - новый клип Статик и Бен Эль “Тудобом” породил неоднозначные реакции публики.
Несмотря на то, что клип за двое суток посмотрели уже 2.5 миллиона человек, многие выражают свое недовольство.
На странице facebook группы можно найти следующие комментарии: “Когда вы усвоите, что бразильская и восточная музыка не идут вместе, особенно, бразильский панк?”, “Вам сначала надо научиться делать музыку, потому что то, что вы делаете - не музыка”. третий пишет: “Отвратительно, это позорит мой бразильский народ”, четвертый : “просто кошмар!”
Несмотря на это, музыканты собой чрезвычайно довольны. В интервью ведущему Диди Харари они сказали: “Мы принесли что-то новое, чего еще не было, бразильский стиль с 11 музыкантами и набором инструментов капоэйра. Работа над этой песней была совершенно ненормальной, месяц ушел на анимацию, нам пришлось играть на инструментах, которые мы по настоящему не знаем, видео снимали 15 часов подряд”.