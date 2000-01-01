06.06 16:07 MIGnews.com

Израильский поп-клип опозорил бразильский народ

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Самый горячий пирожок израильского попа летнего сезона - новый клип Статик и Бен Эль “Тудобом” породил неоднозначные реакции публики.Несмотря на то, что клип за двое суток посмотрели уже 2.5 миллиона человек, многие выражают свое недовольство.На странице facebook группы можно найти следующие комментарии: “Когда вы усвоите, что бразильская и восточная музыка не идут вместе, особенно, бразильский панк?”, “Вам сначала надо научиться делать музыку, потому что то, что вы делаете - не музыка”. третий пишет: “Отвратительно, это позорит мой бразильский народ”, четвертый : “просто кошмар!”Несмотря на это, музыканты собой чрезвычайно довольны. В интервью ведущему Диди Харари они сказали: “Мы принесли что-то новое, чего еще не было, бразильский стиль с 11 музыкантами и набором инструментов капоэйра. Работа над этой песней была совершенно ненормальной, месяц ушел на анимацию, нам пришлось играть на инструментах, которые мы по настоящему не знаем, видео снимали 15 часов подряд”.