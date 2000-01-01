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Ультраортодокс зверски избил любовника жены 06.05 18:12   MIGnews.com

Ультраортодокс зверски избил любовника жены

Второй канал израильского ТВ сообщает о необычном деле, рассмотренном в окружном суде Иерусалима.

40-летний представитель ультраортодоксальной общины и работник хай-тека узнал, что у его жены есть любовник. У супругов - четверо детей. Муж, недолго думая, явился домой к обидчику, и зверски избил его.

Избитый любовник подал жалобу в полицию. Против мужа было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в нападении, незаконном проникновении в чужую квартиру, угрозах и причинении ущерба частной собственности.

Мужа приговорили к 200 часам общественно-полезных работ, четырем месяцам тюрьмы условно и выплате компенсации жертве избиения в размере 6 тысяч шекелей.

Муж, находящийся в процессе развода с женой, подал апелляцию, в которой пишет: “Не подобает, чтобы грешник зарабатывал на своих грехах”, и потребовал снять пункт о компенсации. Окружной суд апелляцию отверг.
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