06.05 18:12 MIGnews.com

Ультраортодокс зверски избил любовника жены

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Второй канал израильского ТВ сообщает о необычном деле, рассмотренном в окружном суде Иерусалима.40-летний представитель ультраортодоксальной общины и работник хай-тека узнал, что у его жены есть любовник. У супругов - четверо детей. Муж, недолго думая, явился домой к обидчику, и зверски избил его.Избитый любовник подал жалобу в полицию. Против мужа было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в нападении, незаконном проникновении в чужую квартиру, угрозах и причинении ущерба частной собственности.Мужа приговорили к 200 часам общественно-полезных работ, четырем месяцам тюрьмы условно и выплате компенсации жертве избиения в размере 6 тысяч шекелей.Муж, находящийся в процессе развода с женой, подал апелляцию, в которой пишет: “Не подобает, чтобы грешник зарабатывал на своих грехах”, и потребовал снять пункт о компенсации. Окружной суд апелляцию отверг.