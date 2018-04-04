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Неизвестный `испортил` колокол Гитлера в церкви Шверингена 06.04 12:49   MIGnews.com

Неизвестный "испортил" колокол Гитлера в церкви Шверингена

Неизвестный удалил свастику и часть надписи с национал-социалистическим содержанием с церковного колокола в Шверингене в Нижней Саксонии, рассказал пастор Ян-Аксель Хеллвеге (Jahn-Axel Hellwege).

Он оставил записку, в которой говорилось, что: "Пришло время, чтобы весенняя уборка впустила свежий ветер. Мы не только очистили нашу деревню, но очистили и колокол - от голубиного помета и грязи национал-социализма, которая, спустя 80 лет, грозила разделить население деревни".

Как известно, в минувшем году в Германии обнаружили сразу несколько так называемых "колоколов Гитлера", находящихся в использовании церковных колоколов со свастиками. Местный совет коммуны в Херксхайме-ам-Берг постановил не снимать скандальный колокол времен национал-социализма и снова принять его в эксплуатацию. Совет решил, что колокол должен остаться как "повод к примирению и памяти против насилия и несправедливости", пишет abc.

В экспертном заключении говорится, что "утилизация" колокола - это "бегство от разумной и свободой от предрассудков культуры памяти". При этом не исключено, что колокол также может быть отправлен в музей.
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