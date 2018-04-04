Неизвестный "испортил" колокол Гитлера в церкви Шверингена
Неизвестный удалил свастику и часть надписи с национал-социалистическим содержанием с церковного колокола в Шверингене в Нижней Саксонии, рассказал пастор Ян-Аксель Хеллвеге (Jahn-Axel Hellwege).
Он оставил записку, в которой говорилось, что: "Пришло время, чтобы весенняя уборка впустила свежий ветер. Мы не только очистили нашу деревню, но очистили и колокол - от голубиного помета и грязи национал-социализма, которая, спустя 80 лет, грозила разделить население деревни".
Как известно, в минувшем году в Германии обнаружили сразу несколько так называемых "колоколов Гитлера", находящихся в использовании церковных колоколов со свастиками. Местный совет коммуны в Херксхайме-ам-Берг постановил не снимать скандальный колокол времен национал-социализма и снова принять его в эксплуатацию. Совет решил, что колокол должен остаться как "повод к примирению и памяти против насилия и несправедливости", пишет abc.
В экспертном заключении говорится, что "утилизация" колокола - это "бегство от разумной и свободой от предрассудков культуры памяти". При этом не исключено, что колокол также может быть отправлен в музей.