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Pet Shop Boys выступят на гей-параде в Тель-Авиве | Фото: Sergio Calleja (Life is a trip)/Flickr06.03 09:13   MIGnews.com

Pet Shop Boys выступят на гей-параде в Тель-Авиве

Боги электронной музыки, невероятно успешный британский коллектив Pet Shop Boys с превеликой долей вероятности могут выступить в Израиле. Как сообщает "Едиот Ахронот", дуэт находится на этапе подписания договора о выступлении на тель-авивском "параде гордости", который состоится в парке Яркон в июне.

Таким образом, Нил Тэннант и Крис Лоу могут стать гвоздем музыкальной программы, которую подготовит для посетителей гей-парада канадский DJ BonanZa.

Стоит отметить, что электро-дуэт уже трижды приезжал в Израиль – в 1999, 2009 и 2013 годах.

Это один из самых коммерчески успешных и плодотворных коллективов Великобритании. С начала своего восхождения в 80-ых годах они выпустили немало популярнейших хитов, таких как Go West, West End Girls, Love Etc., Always on my Mind, Domino Dancing и New York City Boy, а продажи их дисков составляют около 50 млн. копий.

К слову, в 1994 году солист Pet Shop Boys - Нил Теннант - в интервью гей-журналу Attitude признался, что и сам является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.
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