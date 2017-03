06.03 09:13 MIGnews.com

Pet Shop Boys выступят на гей-параде в Тель-Авиве

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Боги электронной музыки, невероятно успешный британский коллектив Pet Shop Boys с превеликой долей вероятности могут выступить в Израиле. Как сообщает "Едиот Ахронот", дуэт находится на этапе подписания договора о выступлении на тель-авивском "параде гордости", который состоится в парке Яркон в июне.Таким образом, Нил Тэннант и Крис Лоу могут стать гвоздем музыкальной программы, которую подготовит для посетителей гей-парада канадский DJ BonanZa.Стоит отметить, что электро-дуэт уже трижды приезжал в Израиль – в 1999, 2009 и 2013 годах.Это один из самых коммерчески успешных и плодотворных коллективов Великобритании. С начала своего восхождения в 80-ых годах они выпустили немало популярнейших хитов, таких как Go West, West End Girls, Love Etc., Always on my Mind, Domino Dancing и New York City Boy, а продажи их дисков составляют около 50 млн. копий.К слову, в 1994 году солист Pet Shop Boys - Нил Теннант - в интервью гей-журналу Attitude признался, что и сам является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.