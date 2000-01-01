Глава Бешалах. Песня мужчин и песня женщин

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Да здравствует любавический ребе король Мошиах во веки веков!!!
Рубрику ведет раввин Даниэль Булочник
Суббота, когда читают недельную главу «Бешалах», называется субботой песни (Шаббат Шира). В этой недельной главе находятся две песни: 1 ) песня Моше и евреев («И воспел тогда Моше и евреи эту песню Б-гу, и говорили они…»); 2) песня пророчицы Мирьям и с ней всех женщин: «И взяла пророчица Мирьям, сестра Аарона, бубен в руки, и вышли все женщины вслед за ней с бубнами и танцами. И сказала им Мирьям — пойте Б-гу...». То есть, сначала пели мужчины, а потом женщины. В этой недельной главе рассказывается о евреях, находящихся в пустыне, которые готовились завоевывать Землю Израиля и строить там еврейские дома. На кого возложена задача воевать, захватывать и строить? На мужчин! Мужчина должен захватывать и подготавливать дорогу. Песня мужчин первая и основная. Когда евреи уже находятся в своей стране и сидят в своих владениях, то тогда ситуация другая. Дом уже существует, строительные работы и закладка фундамента закончена. Что надо делать теперь? Охранять хорошенько дом от всяческих повреждений, не дай Б-г, от разных врагов и недругов, могущих проникнуть в дом и разрушить его. Теперь стоит задача создать в доме подходящую атмосферу, укрепить и усилить его. И это задача для женщин — основ дома. Женщина является основой дома и у нее есть возможность успешно управлять им путями Торы и заповедей. В отрывке из книги пророков на этой неделе мы читаем песню Дворы: «И запела Двора и Барак сын Авиноама». Барак также присоединяется к песне, однако он второстепенен и только сопровождает Двору, а главная в этой песне как раз она. В этом отрывке рассказывает о периоде, когда евреи находятся уже в своей стране, и тогда главной и важной песней является песня женщин. «Мудростью женщины построен дом». У женщин есть особенная функция во всем, что связано с ведением дома и наставлением членов семьи на путь Торы и заповедей. Кульминационный момент текущей главы Торы — «Бешалах» — это чудесный эпизод, когда разверзлись воды Тростникового моря. Моше (Моисей), увидев, что египетские преследователи утонули, запел хвалебную Песнь в знак благодарности Б-гу, и все мужчины вторили ему. Позднее запела пророчица Мирьям, и все женщины пели с ней, сопровождая пение звуками цимбал и бубнов. И среди женщин царило еще большее ликование, чем среди мужчин.
Почему еврейские женщины радовались освобождению даже больше, чем мужчины? Женщины, наделенные нежным материнским сердцем, чувствуют и переживают горе много острее. Чудовищный указ фараона «всякого новорожденного бросьте в реку» потряс женщин более чем их мужей, — потому сильнее ликовали женщины, когда поняли, что их мучители гибнут. Вдумаемся в смысл приказа фараона: бросить каждого еврейского мальчика в Нил. Благосостояние египтян полностью зависело от этой реки, Нил был «сердцем» религиозной и экономической жизни Египта; следовательно, приказ фараона имел и «подтекст», означающий: утопите детей в чужой культуре, вытравите из них еврейство, пусть они «с головой уйдут» в быстротекущую повседневность экономической деятельности. Прошли тысячелетия, египетский культ по-прежнему процветает при поддержке общества, в котором мы живем. Отклики указа фараона и сегодня слышны в советах наших «добрых» соседей: «Сейчас главное — обеспечить нашим детям материальный успех. Необходимо готовить их к будущей карьере с раннего детства. Религия? Еврейские школы? Ну, до Бар-Мицвы это еще годится, но после этого — оставьте детей в покое». Кто может в наши дни противостоять современному «фараону»? У отцов так мало времени остается на семью, они так редко бывают с детьми, что заботы о воспитании детей целиком ложатся на матерей; их долг — до конца отстаивать свои позиции и не допускать, чтобы детей «бросали в современный Нил». И годы спустя, когда мать увидит молодых людей, которых она вырастила, в которых воспитала веру в Б-га и высокие моральные качества, — именно она, больше чем все остальные, возрадуется поражению «фараона».
Деньнь двух Ребе
Десятое число месяца Шват (или "Йуд-Шват" на иврите) - наизначительнейшая дата в хасидском календаре. Это йорцайт шестого Любавического Ребе и это день, когда седьмой Ребе принял на себя руководство Любвавическим движением.
Шестой Любавический Ребе Йойсеф Ицхок Шнеерсон (Ребе Раяц), единственный сын Любавического Ребе Шолом Бера Шнеерсона (Ребе Рашаб), родился 12 Тамуза 5640 (1880) г. Он возглавил Любавическое движение в возрасте 39 лет после кончины отца 2 Нисана 5680 г. (21 марта 1920 г.). Ребе Йойсефа Йицхока Шнеерсона называют Фриердикер Ребе (Предыдущий Ребе). Годы деятельности Ребе Раяца в России можно отнести к самым тяжелым периодам в истории еврейства. Коммунисты усматривали в религии угрозу своему контролю над народом, поэтому они стремились истребить всех, кто распространял религиозные идеи или жил по своей вере. 15 Сивана 5687 года Ребе арестовывают и приговаривают к смертной казни, которую потом заменяют ссылкой в Кострому. 12 Тамуза того же года Ребе Раяца освобождают. Прибыв в США 9 адара-2 1940 года, Ребе, прикованный к инвалидной коляске, развернул деятельность по распространению Торы среди американского еврейства. 10 швата 5710 в 8:45 (в Шаббат главы Бо) Ребе Йойсеф Ицхок Шнеерсон вернул свою святую душу Создателю. Через год после кончины Ребе Йойсефа Ицхока Шнеерсона, 10 Швата 5711 г. (1951) Седьмой Любавический Ребе Менахем Мендл Шнеерсон формально принял несиют, пост главы, произнеся знаменитый маамар (рассуждение) о миссии Седьмого Поколения. На следующий день 11 Швата он официально принял лидерство, возглавив Любавическое движение и весь еврейский народ.
Вот что сказал Ребе в своей первой речи в качестве главы Хабада: "Хабадские Ребе всегда требовали, чтобы хасиды трудились и добивались результатов самостоятельно, не полагаясь на Ребе. Не расслабляйтесь, не думайте, что, возложив на меня ответственность, вы можете делать все, что хотите. "Все, что вы хотите" не означает, не дай Б-г, запрещенные вещи. Это значит наслаждаться легкой жизнью, выбрать одного человека, который будет работать, пока все будут отдыхать "под своей виноградной лозой и под своим фиговым деревом". Не расслабляйтесь, не думайте, что обо всем уже позаботились. Никто не освободил вас от всех задач и обязанностей, которыми наделил вас Ребе. Никто не освободит вас от вашей работы. Я буду работать с вами, может быть, помогу в чем-то. Но задание, которое Ребе дал всем и каждому из нас, необходимо продолжать выполнять нам самим. Нам не на кого полагаться. Как сказано в Талмуде, "все в руках Небес, кроме страха перед Небесами". Мы просто должны сами тяжело трудиться. Недостаточно, если мы только будем писать труды по хасидизму, будем разговаривать, петь и говорить "лехаим". Это само по себе ничего не изменит. Нужно трудиться самим, чтобы изменить штус (безумие) этого мира и преобразовать его в святость".
Из какой ты Одессы?
Покинув Советский Союз в 1927-м году, Предыдущий Ребе – рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон (Райац) – поселился в Риге. Двое хасидов из Одессы сумели добраться до Латвии, чтобы встретиться с ним. Один из них первым зашел в кабинет Ребе на частную аудиенцию. Ответив на вопросы хасида и дав ему благословение на успех, Ребе начал расспрашивать о еврейской жизни в его городе. Хасид ответил, что, слава Б-гу, миньян собирается на молитву регулярно, приходит немало людей, перед молитвой проводится урок по хасидизму. Большинство евреев в городе далеко не хасиды, но многие горят желанием услышать хасидскую мысль, какое-нибудь хасидское учение. Многое еще требуется выполнить, но дело движется. Выслушав хасида, Ребе Райац дал ему несколько рублей и сказал, что таким образом он хочет принять участие в этой замечательной работе.
Выйдя из кабинета Ребе, хасид пересказал своему товарищу эту беседу и сказал, что получил некоторое количество денег от Ребе. Второй хасид ответил: "Да ведь ты же все здорово приукрасил. Если бы ты рассказал все как есть, Ребе дал бы тебе больше денег". И он тоже отправился на аудиенцию.
Та же история повторилась и с ним. Ответив на вопросы хасида, Ребе спросил его, как дела в Одессе? Тот ответил: "Наш город не похож на хасидские городки России. Собственно, как раз те, кто хочет убежать от хасидского и вообще от религиозного пути, переезжают в наш город и его окрестности. У нас есть музеи, опера, пивные. Нехорошее это место, чтобы растить в нем хасидских детей. Миньян хоть и собирается, но на молитву приходит ничтожная часть евреев".Ребе поблагодарил его за отчет, но никаких денег ему не дал. Хасид не мог скрыть своего изумления и, не удержавшись, воскликнул: "Как же это, когда мой товарищ нарисовал тут розовую картинку, Ребе дал ему денег, а когда я рассказал правду, Ребе не дал мне ничего?!"
Ребе Райац ответил: "Неужели ты думаешь, что мне нужна твоя информация о том, что происходит у тебя в городе? Я знаю в точности, что там у вас творится. Но я хотел узнать, из какой ты Одессы: из той, где "дело движется", или той, где все плохо!"
идео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.
Желаем приятного просмотра.