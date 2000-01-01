06.02 19:29 MIGnews.com

Легенды брит-попа Radiohead возвращаются в Израиль

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Британская легендарная рок-группа Radiohead даст один концерт в Израиле. Как сообщили на 2-м канале ИТВ, официального объявления о шоу еще не было, и дату выступления также еще не объявили. Известно лишь то, что выступят они летом.В последний раз Radiohead выступали в Еврейском государстве более двадцати лет назад – в 1993 году после выпуска своего первого альбома Pablo Honey они дали три концерта в Тель-Авиве. С тех пор, они выпустили еще 8 пластинок, но в Израиль не возвращались даже несмотря на то, что именно здесь во время гастролей гитарист группы Джонни Гринвуд встретил свою будущую супругу – израильтянку Шарону Катан, которая родила ему троих детей – сыновей Тамира и Зохара, а также дочь Омри.Последний свой альбом– A Moon Shaped Pool – Radiohead выпустили весной прошлого года и, очевидно, будущий концерт будет посвящен ему и, безусловно, старым полюбившимся хитам коллектива.