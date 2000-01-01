06.11 11:20 MIGnews.com

Глава Лех Леха. Продвижение Авраама и нас с вами

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В главе Торы «Лех леха» Всевышний дает указание Аарааму — уйти со своей земли, идти вперед, продвигаться.Движение символизирует состояние продвижения и подъема, оно противоположно отступлению или ситуации, когда человек стоит на одном месте. Название главы — «Уходи» — раскрывает ее содержание; в ней идет речь о подъеме и продвижении. Но вот что удивительно — в этой же главе есть места, где рассказывается о нехороших вещах, которые произошли с Авраамом, ситуации, связанные со спуском, как например «и был голод на земле», «и спустился Авраам в Египет». На первый взгляд, эти слова противоречат продвижению и подъему. Вместо того, чтобы Авраам поднимался, он спускается?!Но мы должны знать следующее: всякий спуск существует ради подъема. Всевышний это Тот, Кто руководит миром и любая вещь, которую Он делает, это благо, даже если нам кажется это чем-то плохим.Плохая ситуация появилась только для того, чтобы достигнуть следующего за спуском подъема.Спуск Авраама в Египет был только для того, чтобы после этого вышли оттуда с большим богатством. Как сказано: «И взошел Аврам из Египта... А Аврам грузен очень стадом, серебром и золотом». Отсюда понятно, что спуск в Египет был необходимым этапом для последующих за ним подъемом и продвижением. Это относится также к личной жизни каждого из нас. Иногда есть ситуации, которые мы воспринимаем как спуск в духовной или материальной области. Но имейте в виду, что не нужно впадать в уныние, а следует помнить, что спуск существует ради подъема. Это относится и к жизни всего еврейского народа. Мы находимся в изгнании — ситуация большого спуска. Но мы должны помнить, что изгнание — это только этап на пути к Освобождению.В главе «Лех леха» появляется первое повеление Всевышнего первому еврею Аврааму: «Уходи с земли своей, с родины своей, из дома отца твоего в землю, которую Я покажу тебе». Всевышний повелел Аврааму оставить все, пожертвовать всем, чтобы исполнять Его волю. Согласно толкованию Торы: «Уходи с земли своей» — забудь свои земные желания, склонности и привычки, «с родины своей» — освободись от условностей и обычаев своей среды, «из дома отца» — оставь то, чему научился в доме родителей, не принимай во внимание тот здравый смысл, к которому ты прислушивался в семье. Все это ради одного: «уходи... в землю, которую Я покажу тебе» — достигни полного единства с Всевышним путем самопожертвования и преданности Его воле.Авраам осознал существование Б-га в возрасте трех лет и исполнял заповеди Торы еще до того, как они были даны. Однако, для полного единства с Б-гом ему не хватало выполнения повеления «Уходи...»: уйти, оставив все, полностью пожертвовав своими желаниями ради воли Всевышнего. В этом и заключается миссия каждого еврея в этом мире. Душа находится в теле, поэтому еврей подчиняется законам природы, у него есть врожденные склонности, и он подвержен влиянию окружающего, но, несмотря на это, у любого еврея есть силы для того, чтобы подняться над самим собой и преодолеть ограничения. С помощью изучения Торы и исполнения заповедей еврей может распространять Божественное по всему миру и, тем самым, возвысить этот мир. Авраам исполнил заповеданное и пошел, взяв с собой всех домашних и имущество. Полноценное служение Авраама было в том, что он выполнил заповедь всем своим существом, так что даже его домашние и его вещи подчинились. В дорогу к Земле Обетованной Авраам взял с собой своего племянника Лота, цели которого были совершенно противоположны целям Авраама — «И ушел Лот с востока», то есть, иными словами, отдалился от Всевышнего («восток» на иврите «кедем», что созвучно одному из имен Всевышнего — «Кадмон») и поэтому «раскинул шатры у Сдома». Лот поселился в Сдоме, городе злодеев и грешников, однако Авраам не забыл о нем и постоянно беспокоился. Это положительно повлияло на Лота, в результате чего у него впоследствии хватило силы духа и самопожертвования, чтобы дать приют путникам в Сдоме, где подобное считалось нарушением закона. Служение Авраама Всевышнему затронуло все его окружавшее, весь мир, даже самые низкие и падшие его части. Указание «Уходи...» положило начало новому виду служения, которое не полагается только на силы и возможности человека. Это служение опирается на полную преданность и стремлению сделать все, чтобы выполнить волю Всевышнего.Когда Всевышний сообщил Аврааму, что у него родится сын Ицхак, ответил Авраам: "О, лишь бы Ишмаэль жил пред Тобою". То есть Авраам сказал, что ему было бы достаточно, если бы по крайней мере Ишмаэль "жил пред Б-гом", то есть был богобоязненным. Однако Всевышний ответил ему, что нет, но именно "в Ицхаке наречется твое потомство".В Мидраше сказано, что Агарь, мать Ишмаэля, была праведницей. Будучи дочерью египетского фараона, она покинула царский дворец и променяла его на жизнь служанки в доме Авраама. Поступки ее были настолько цельными, что были сравнимы со службой воскурений (кторет) в Храме, за что ее и прозвали Ктурой. Понятно, что и сына она воспитывала в том же духе. Поэтому Авраам был готов довольствоваться Ишмаэлем, возлагая на него большие надежды. Почему же Всевышний не согласился на это, зачем Ему понадобился Ицхак?Есть два существенных различия между Ицхаком и Ишмаэлем. Рождение сына Агари было вполне обычным и естественным, Ицхак же родился настолько чудесным образом, что даже Авраам не готов был поверить, что это случится. Союз между Ишмаэлем и Б-гом, союз обрезания, был заключен, когда мальчику было тринадцать лет, в этом возрасте ребенок все понимает, а Ицхак был обрезан восьмидневным, еще ничего не смыслящим.Ишмаэль символизирует собой природу, естественный порядок вещей. Даже тогда, когда появилась прямая связь между ним и Б-гом, она образовалась в рамках, доступных человеческому разуму. Это связь, по сути зависящая от меры знания и постижения человека. Конечно, это тоже хорошо, но не в этом суть еврея.Еврейский народ по сути своей является сверхъестественным народом. И это должно было проявиться и в том, что народ Израиля произойдет от того, чье рождение свершится чудесным, сверхъестественным образом. Связь еврея с Б-гом тоже находится вне рамок разума. Поэтому родоначальник еврейского народа должен был пройти обряд заключения союза с Б-гом еще до того, как мог что-либо понимать и анализировать.Всевышний не захотел довольствоваться связью, существующей между Ним и Ишмаэлем, связью внешней, ставшей результатом воспитания и атмосферы, окружающей ребенка. А что делать, если такое воспитание не будет обеспечено, а собственное сознание человека вовсен е будет вызывать стремления к Б-гу? Поэтому-то Он захотел, чтобы появился Ицхак, символизирующий связь, которая выше разума, связь, заложенную в сущность человека. Еврей связан с Б-гом независимо от своего воспитания, образования, идеологии.Он связан с Творцом уже в силу того факта, что он еврей. И даже не получив еврейского воспитания - в глубине души он верит во Всевышнего и связан с ним, как сын с отцом! В этом заложен глубокий смысл, лежащий в основе системы еврейского воспитания. Невозможно заложить в ребенка еврейское сознание, лишь базируясь на доводах разума, и полагаясь на то, что ребенок выберет путь еврейства в силу разумения. Такое сознание весьма ограничено и к тому же многим обусловлено, и ему недостает стабильности и постоянства. Еврейское сознание следует прививать как нечто независящее от меры понимания и постижения, как нечто фундаментальное, коренящееся в самой сути, превыше всякого вопроса и сомнения. Это и есть наследие Ицхака для каждого из нас.Летом 5656 (1896) года рабби Шолом-Довбер (Рашаб - пятый Любавический Ребе) гулял со своим сыном Йосеф-Ицхаком по полям возле Баливки, деревни рядом с Любавичами. Приближалась пора уборки зерна. Пшеница и травы мягко колыхались на ветру. Ребе Рашаб сказал сыну: "Увидь Б-жественное! Каждое движение каждого отдельного колоска и стебля было заложено в изначальной мысли Б-га о Сотворении, в Его предвидении хода истории, и управляется Высшим Провидением на пути к Б-жественной цели".Когда они вошли в лес, погруженный в рассуждения отца, взволнованный его словами, мальчик незаметно для себя сорвал с дерева листик и стал машинально рвать его на кусочки и пускать их по ветру. "Святой Аризаль," - сказал ему отец, - "говорит, что каждый лист на дереве не только несет в себе частицу Б-жественной энергии и был создан с определенной целью, являющейся частью общего замысла Творца, но в нем также есть искра души, спустившейся на Землю, чтобы найти свое исправление и реализацию". "Талмуд" - продолжил Ребе, - "говорит, что человек всегда отвечает за свои действия - не важно, спит он или бодрствует. Разница между сном и бодрствованием проявляется на уровне внутренних атрибутов человека, в его интеллекте и эмоциях. Внешние атрибуты действуют также хорошо и во сне, на внутреннем же уровне происходит путаница. Во сне даже противоречивые вещи кажутся нормальными. Наяву человек видит реальный мир, во сне - нет. Это и является глубоким символическим смыслом сна и реальности: наяву человек видит Б-жественное, а когда спит - нет. Несмотря на это, наши мудрецы считают, что человек всегда должен отвечать за свои поступки - и когда спит, и когда бодрствует. Только что мы рассуждали о Б-жественном Провидении, и не задумавшись, ты сорвал лист, измял его и порвал на кусочки. Как можно быть таким бесчувственным по отношению к Б-жественному созданию? Этот лист был сотворен Всевышним с определенной целью и был пропитан Б-жественной энергией. У него есть тело, у него есть душа. Чем его "Я" хуже твоего собственного?"