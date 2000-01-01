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Австрия нашла применение дому, где родился Гитлер 05.06 13:15   MIGnews.com

Австрия нашла применение дому, где родился Гитлер

В тендере на реконструкцию дома в городе Барнау-на-Инне, где родился главарь Третьего рейха Адольф Гитлер победило австрийское архитектурное бюро Marte.Marte. Об этом сообщили на пресс-конференции в МВД Австрии.

Объект получил нейтральный статус для того, чтобы здание не превратилось в место для сборищ неонацистов. Планируется, что перепланировка здания в полицейский участок завершится к 2022 году. Она обойдется в 5 млн евро.

Бывшая владелица здания получила отступные в размере 812 тыс. евро. В МВД считают, что использование дома под нужды правоохранительных органов покажет, что здание никогда не будет напоминать о национал-социализме, пишет DW.

Отмечается, что ранее в трехэтажно здании была библиотека, затем отделение банка и школа, после 1977 года в нем были мастерские и приют для людей с ограниченными возможностями.


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