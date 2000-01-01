05.06 10:52 MIGnews.com

Брайан Адамс выступит в Израиле в конце 2017 года

Mr. Prime Minister, @pmharper, The UK PM is sending 20M in aid to #Gaza. Where is Canada's support for the Palestinian people? #gazachildren — Bryan Adams (@bryanadams) 9 августа 2014 г.

@SoulM8dSunshine I've not seen you say one word about the 296 Gaza children actually KILLED in Gaza. http://t.co/YmN8qVGXCd — Bryan Adams (@bryanadams) 15 августа 2014 г.

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Канадский рок-исполнитель Брайан Адамс даст 3 концерта в Израиле в конце года, как сообщает Ynet. Согласно сообщению, Адамс сыграет в Тель-Авиве 4 декабря, а затем 6 декабря – в Иерусалиме, однако место третьего выступления остается неизвестным.Ожидается, что продажи билетов начнутся в течение нескольких дней, а цены стартуют от 200 шекелей (около 55 долларов США).Родившийся в 1959 году, Адамс провел большую часть своего детства, путешествуя со своими родителями-дипломатами, в том числе в Израиле в начале 1970-х годов.Концерты Адамса в Израиле можно рассматривать как нечто неожиданное из-за того, что в прошлом он критиковал Еврейское Государство. Во время войны в Газе в 2014 году между Израилем и ХАМАСом Адамс написал несколько сообщений в Twitter о действиях Израиля в Газе.Изменил ли Адамс свое мнение о конфликте или просто решил, что это не должно мешать ему выступать в Израиле, его решение сыграть здесь, без сомнения, понравится его местным фанатам.