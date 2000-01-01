05.06 22:30 MIGnews.com

Музей разрешил учителю спать перед картиной Рембрандта

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Провести ночь перед знаменитой картиной Рембрандта "Ночной дозор" в одиночестве выпала неповторимая возможность школьному учителю Стефану Касперу.Такой уникальный шанс ему выпал благодаря тому, что руководство художественного музея Рейксмюсеум в Амстердаме таким необычным образом премировало 10-миллионного посетителя, как пишет ВВС."Я спал всего в двух метрах от "Ночного дозора". Это волшебно, я до сих пор не могу в это поверить!" - цитирцует Каспера агентство France Press.Обладатель счастливого билета рассказал, что его оставили в музее абсолютно одного на всю ночь, а на полу специально для него расстелили красную ковровую дорожку, еще и накормили ужином от шеф-повара элитного ресторана RIJKS.Отметим, что здание Рейксмюсеума было перестроено в 1906 году специально ради размещения этой картины.