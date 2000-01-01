Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









На Каннском фестивале впервые откроют павильон `Палестины` | Фото: Elen Nivrae/Flickr05.05 18:57   MIGnews.com

На Каннском фестивале впервые откроют павильон "Палестины"

На Каннском кинофестивале, который откроется во Франции на следующей неделе, впервые в истории поднимут флаг Палестинской национальной администрации, а также откроют павильон, посвященный палестинскому киноискусству.

Палестинские режиссеры считают это важным шагом для их молодой киноиндустрии, поскольку собственный павильон предоставит им возможность лично продемонстрировать свои работы лучшим представителям отрасли со всего мира.

"Для изменения взглядов на Западе мы прикладываем усилий больше, чем на съемку игровых фильмов или для кассовых сборов. Почти каждый год в Палестине снимают фильм, который потом отбирается в Канны, но у нас до сих пор не было официального присутствия на кинофестивале. А в нашей отрасли очень важно иметь личное присутствие", - цитирует AFP соучредителя Палестинского киноинститута Моханада Якуби.

Финансироваться павильон будет преимущественно министерством культуры ПА, которое отказалось уточнить сумму, в которую обошлось это удовольствие. Глава отдела кино министерства Лина Бохари называет это решение частью более широких усилий по продвижению палестинского фильма.

"Канны важны, потому что они являются крупным хабом индустрии, дверью в Европу, которая представляет собой крупный рынок для палестинских фильмов. Если через год у нас будет четыре или пять художественных фильмов, это будет очень хороший год", - сказала она.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:36
В Саудовской Аравии построят первую церковь
19:05
"Троянский конь" либерализма
18:28
Воздушный змей террористов поджег пшеничное поле на юге
18:14
Анна Большова: "Мне всегда везло с партнерами"
17:52
Сара Нетаниягу готова компенсировать государству 50 тыс.
17:03
Израиль передаст Европе секретные документы Ирана
15:59
Германия будет отстаивать интересы Израиля в Совбезе ООН
15:33
У России может появиться газовый конкурент в Европе
13:43
Президент Ирана открестился от блокировки Telegram
12:52
Израиль не видит в РФ соперника на Ближнем Востоке
12:27
На Аляске активизировался мощный вулкан
11:54
Молния убила молодого футболиста
10:32
Далай-Лама рассказал, как заставить полицейских смеяться
09:36
Арабы устроили погром на КПП "Керем-Шалом"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus