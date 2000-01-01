05.05 18:57 MIGnews.com

На Каннском фестивале впервые откроют павильон "Палестины"

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На Каннском кинофестивале, который откроется во Франции на следующей неделе, впервые в истории поднимут флаг Палестинской национальной администрации, а также откроют павильон, посвященный палестинскому киноискусству.Палестинские режиссеры считают это важным шагом для их молодой киноиндустрии, поскольку собственный павильон предоставит им возможность лично продемонстрировать свои работы лучшим представителям отрасли со всего мира."Для изменения взглядов на Западе мы прикладываем усилий больше, чем на съемку игровых фильмов или для кассовых сборов. Почти каждый год в Палестине снимают фильм, который потом отбирается в Канны, но у нас до сих пор не было официального присутствия на кинофестивале. А в нашей отрасли очень важно иметь личное присутствие", - цитирует AFP соучредителя Палестинского киноинститута Моханада Якуби.Финансироваться павильон будет преимущественно министерством культуры ПА, которое отказалось уточнить сумму, в которую обошлось это удовольствие. Глава отдела кино министерства Лина Бохари называет это решение частью более широких усилий по продвижению палестинского фильма."Канны важны, потому что они являются крупным хабом индустрии, дверью в Европу, которая представляет собой крупный рынок для палестинских фильмов. Если через год у нас будет четыре или пять художественных фильмов, это будет очень хороший год", - сказала она.