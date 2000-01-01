05.05 10:32 MIGnews.com

Далай-Лама рассказал, как заставить полицейских смеяться

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Далай-Лама XIV щекочет сотрудников полиции, когда они не улыбаются от его шуток. Об этом он рассказал во время встречи с российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала." Для меня цари, папы Римские, ламы, нищие и полицейские — все одинаковы", - отметил духовный лидер последователей тибетского буддизма.При этом он пояснил, что старается у всех "вызвать улыбку, даже над стражами порядка".Ранее Далай Лама рассказал, когда воцарится мир на земле.