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Диджея судят за ремикс на молитву 05.04 11:06   MIGnews.com

Диджея судят за ремикс на молитву

В Тунисе началось судебное разбирательство, в эпицентре которого оказался британский диджей Dax J. Музыканта обвиняют в "оскорблении общественной морали" его ремиксом на призыв мусульман к молитве.

Как сообщил агентству AFP пресс-секретарь суда расположенного в 40 км от столицы государства города Громбалия, помимо диджея, в суде оказались еще двое людей, включая владельца ночного клуба, где проходил музыкальный фестиваль Orbit Festival, на котором и была исполнена композиция. Однако самого музыканта пока только объявили в розыск, но еще не нашли.



Видеозапись с дискотеки быстро облетела сеть и вызвала бурю негодования в арабском сегменте интернета.

Стоит отметить, что за подобные нарушения законодательство Туниса предусматривает тюремные сроки вплоть до полугода заключения.
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