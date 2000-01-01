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`Ромарио` - автор известных хитов! | Фото:05.03 12:39   MIGnews.com

"Ромарио" - автор известных хитов!

Если вы любите хорошие стихи, положенные на отличную музыку, то вам обязательно надо попасть на творческий вечер Ромарио, который состоится 11 марта в Тель-Авиве в «Desire Club».

Ромарио единогласно признан мэтрами Рок-н-Ролла одним из главных поющих поэтов нового поколения. Его песни в разное время исполняли Валерий Сюткин, Андрей Макаревич, Чиж, Евгений Маргулис, группа "Рондо", Александр Кутиков и многие другие. Стихи Ромарио всегда лаконичны и филигранно зарифмованы, а вся музыка написана в мажорных тональностях, что соответствует традициям скорее американской песни, нежели русской. Песни Ромарио заряжают светлой энергией, напоминают о том, что простые повседневные вещи не менее важны, чем погружение в дебри философии и психологии. Раз услышав его песню, вы уже не сможете ее не напевать! А на творческом вечере вы будете приятно удивлены - оказывается, вы знаете большую часть его песен!

Как же все начиналось? Роман Луговых, который впоследствии взял псевдоним “Ромарио”, родился в Екатеринбурге. Его отец, Вячеслав Луговых возглавлял «Четвертый канал» Екатеринбурга. Еще живя в родном Екатеринбурге, Ромарио зарекомендовал себя как успешный и популярный музыкант.

Там он основал группу «Ромарио», датой основания которой можно считать выступление на первом крупном фестивале «Старый новый рок» 13 января 2005 года. Именно после этого выступления группа стала официально называться «Ромарио». Команда играла акустическую музыку на стыке рок-н-ролла, блюза и авторской песни. Сами участники коллектива назвали свой жанр – гитаросексуальный бард-кор. Состав группы — это четверо друзей, родившихся в Екатеринбурге. В начале 2007 года все участники группы поочередно переехали в Москву. Уже к тому времени в багаже Романа Луговых было более 400 песен, среди которых - песни к популярным телепроектам, таким, как Comedy Club, «Здоровье», заставка к передаче «Жить здорово» с Еленой Малышевой, которая и сейчас каждый будний день звучит на всю страну, являясь песней-рекордсменом по количеству воспроизведений в эфире Первого канала. Так что вы точно, и не раз, слышали его песни!

Мэтры заметили этого талантливого музыканта очень давно! В 2010 году вышел в свет совместный альбом Ромарио, Евгения Маргулиса и Чижа «Имена». Автором и продюсером «Имён» выступил Ромарио. Запись альбома была поддержана Евгением Маргулисом, а обложку для альбома нарисовал Андрей Макаревич. В 2012 году Ромарио написал для Валерия Сюткина песню «Москва — Нева», ставшую шлягером и удостоенную премии «Золотой грамофон».

В свое время Макаревич сказал:

"Ромарио для меня — явление из другого времени. Его подход к музыке, к сочинению песен напоминает мне лучшие времена конца 70-х. Ромарио возвращает сегодня те живые вибрации, которые в наше время оказались почти утеряны."

Когда Андрей Макаревич так отзывается о музыканте, нужно срочно слушать его песни, желательно - вживую! Вы сможете сделать это совсем скоро!

Ждем вас 11 марта в Тель-Авиве в «Desire Club» на творческом вечере Ромарио!

`Ромарио` - автор известных хитов! | Фото:

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Информация предоставлена PR - агентством Bard PR


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