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Гастрольный тур Стаса Михайлова в Израиле 05.01 13:28   MIGnews.com

Гастрольный тур Стаса Михайлова в Израиле

В своем туре по Израилю Стас Михайлов представит новую программу,  где наряду с исполнением всенародно любимых хитов, на суд зрителей будут представлены абсолютно новые песни. Концерт очарует любого зрителя и доставит массу удовольствия каждому, ведь певец по-настоящему предан своему слушателю и не устает открывать перед ним все новые грани собственного творчества.

 Его песни наполненные лирикой, любовью, счастьем, неизменно задают нужное настроение для пылких признаний и пробуждения глубинных чувств, а тексты артиста всегда трогают за душу. Его любви хватит на всех.  Его выступления искренни, дарят положительные эмоции и чувства. В них нет агрессии и злобы. Все это - отражение души поэта и композитора - Стаса Михайлова. Даже если вы никогда еще не были на концерте Стаса Михайлова, то точно оцените его непревзойдённый мягкий голос, незабываемое шоу и профессиональных музыкантов. Действо увлечет Вас с первой секунды, и даже после концерта еще долгое время будет о чём подумать.

Не пропустите это замечательное событие!
1 июня, Ашкелон, Гейхал а-Спорт, 20:00
3 июня, Хайфа, Центр конгрессов, 20:00
5 июня, Тель-Авив, Гайхал а-Тарбут, 20:00

Заказ билетов: www.cruiseinter.com и по телефону 03-6960990.
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