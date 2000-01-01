Американский джаз-бэнд Spyro Gyra выступит в Тель-Авив
Радостная новость для любителей джаза и фьюжн: прославленный американский джаз-бэнд Spyro Gyra выступит в Тель-Авивском порту, в зале Ангар 11, в рамках мирового гастрольного турне.
Оригинальный американский джаз-бэнд Spyro Gyra – это уникальное сочетание таких стилей, как rythm and blues, funk, латиноамериканских композиций и поп-музыки.
Spyro Gyra впервые вышел на сцену в 1974 году в городе Буффало штата Нью-Йорк. Основатель ансамбля - тогдашний студент Джей Бекенштейн из Бруклина - пригласил в ансамбль клавишника Тома Шумана. Сначала они выступали в местном клубе, и его хозяин попросил дать перспективному бэнду более привлекательное название, чем Tuesday Night Jazz Jams. Шутя, Джей предложил Spyrogyra (вид водорослей), но владелец по ошибке вывесил афишу с названием Spyro Gyra, и оно сопровождает коллектив по сегодняшний день.
Spyro Gyra прославились ещё в 1977 году, когда сами выступили продюсером своей первой песни-шлягера Shaker Song. Позднее мир облетели такие композиции, как Morning Dance, сочетавшая джаз и поп-музыку. Некоторые любители джаза посчитали этот стиль нарушением джазовых традиций, однако Morning Dance стал золотым и платиновым.
С тех пор Spyro Gyra дали 5000 концертов по всему миру, выпустили 32 альбома, в том числе, один платиновый и два золотых.
Любители современного джаза купили 10 миллионов дисков Spyro Gyra, а в эти дни заканчивается работа над новым альбомом Vynil Tap, который уже вызывает интерес многочисленных поклонников джаз-бэнда.
В зале Ангар 11 в Тель-Авиве Spyro Gyra исполнит композиции из своего нового альбома, а также все хорошо известные хиты. Израильской публике хорошо известны некоторые произведения Spyro Gyra, так как они стали музыкальными заставками популярных программ "Цева а-кесеф" и "Зе магиа лахем" на радиостанции Коль Исраэль. Характерная особенность Spyro Gyra - это латиноамериканские мотивы их композиций. Интересно, что израильский гитарист и певец Дэвид Броза принимал участие в создании композиции Chileno Boys, вошедшей в альбом Spyro Gyra под названием A Foreign Affair.
В единственном концерте в Тель-Авиве примут участие легендарные основатели Spyro Gyra саксофонист Джей Бекенштейн, получивший классическое музыкальное образование в Университете Буффало, и клавишник Том Шуман, играющий в ансамбле с 16 лет. Вместе с ними на сцену выйдут кубинец Хулио Фернандез, который сопровождает бэнд уже 35 лет, басист Скотт Эмбуш, присоединившиеся в 1993 году, и Лионель Кордью - перкуссионист Spyro Gyra с 2013 года.
Концерт Spyro Gyra состоится в зале Ангар 11 в порту Тель-Авива, во вторник, 12 ноября 2019, в 21:45.
Билеты в кассе «Браво» *3221 или здесь, а также в кассе зала Ангар 11 здесь.