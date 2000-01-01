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Новый спектакль: Анна Франк – нелегалка, нацисты - полиция 04.08 13:58   MIGnews.com

Новый спектакль: Анна Франк – нелегалка, нацисты - полиция

Весьма нестандартный подход решил проявить американский телепродюсер Стэн Циммерман при постановке современной версии "Дневника Анны Франк", написанного 13-летней нидерландской еврейкой во время нацистской оккупации ее страны.

В новой версии истории семья Анны станет нелегальными иммигрантами, а охотящихся на них нацистов заменят сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США, главная функция которой заключается в определении и депортации незаконных мигрантов из страны.

По словам постановщика, на такое "переосмысление" его вдохновила "правдивая история еврейки из Лос-Анджелесе, которая создала в своем доме «убежище» для матери-латиноамериканки и двух ее дочерей после того, как ее мужа депортировали из страны".

Главные роли соответственно также сыграют выходцы из стран Центральной и Южной Америки.

Адаптацией классической пьесы "Дневник Анны Франк" Фрэнсиса Гудрича и Альберта Хэкетта занималась сценаристка и драматург Венди Кессельман.

Показывать спектакль будут с 6 до 23 сентября в лос-анджелесском театре Dorie.


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