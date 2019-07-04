Суд отбирает у Маслякова КВН

Александра Маслякова обвиняют в присвоении товарного знака «КВН».
На ведущего подали в суд родственники одного из создателей программы Сергея Муратова. Истцы обладают документом, согласно которому Александр Масляков лично стал обладателем исключительных прав на программу с 1986 года.
В свою очередь Масляков подал иск на оппонентов с требованием взыскать с них 3 миллиона рублей за использование товарного знака в документальном фильме.
Сергей Муратов умер четыре года назад.
В 2017 году Александр Масляков уволился с должности директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», но остался ведущим программы.