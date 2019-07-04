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Суд отбирает у Маслякова КВН 04.07 15:08   MIGnews.com

Суд отбирает у Маслякова КВН

На компанию «АМИК» подали в суд, пишет Лента.ру.

Александра Маслякова обвиняют в присвоении товарного знака «КВН».

На ведущего подали в суд родственники одного из создателей программы Сергея Муратова. Истцы обладают документом, согласно которому Александр Масляков лично стал обладателем исключительных прав на программу с 1986 года.

В свою очередь Масляков подал иск на оппонентов с требованием взыскать с них 3 миллиона рублей за использование товарного знака в документальном фильме.

Сергей Муратов умер четыре года назад.

В 2017 году Александр Масляков уволился с должности директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», но остался ведущим программы.


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