05.06 05:28 MIGnews.com

В США опубликовали ранее неизвестный рассказ Хемингуэя

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Журнал New Yorker опубликовал ранее неизвестный рассказ американского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 года Эрнеста Хемингуэя под названием "Погоня как счастье" (Pursuit As Happiness).Как рассказал внук писателя Шон Хемингуэй, он нашел рукопись в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.Сообщается, что данное произведение во многом перекликается с повестью "Старик и море", впервые изданной в 1952 году. По сюжету главный герой рассказа вместе с друзьями пытается поймать огромного марлина.