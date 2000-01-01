04.06 09:52 MIGnews.com

Премьера третьего сезона “Фауда” - в ноябре

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Соавтор и исполнитель главной роли сериала “Фауда”, Лиор Раз, обещает, что третий сезон будет наполнен экшеном по максимуму. Над написанием сценария и созданием сериала он работает вместе с военным корреспондентом портала Walla — Ави Иссахаровым.В предыдущих двух сезонах действия разворачивались на Западном берегу. В новом сезоне будет новая обстановка — сектор Газа.Иссахаров объяснил, что сериал стал хитом, потому что он был нацелен конкретно на израильскую аудиторию. Он пишет, исходя из собственного опыта: запечатлевает личности людей, с которыми он встречался во время своей работы репортером, фокусируясь на палестино-израильском конфликте.Актеры восхищаются военным корреспондентом. Он рассказывает реальные истории о собственных репортажа, тем самым помогая лучше вжиться в роль.Третий сезон “Фауда” должен дебютировать на Yes в ноябре, а на Netflix — примерно через четыре месяца. Сериал, снятый на иврите и арабском языке, будет выпущен с субтитрами и дубляжом на другие языки.