Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Премьера третьего сезона “Фауда” - в ноябре 04.06 09:52   MIGnews.com

Премьера третьего сезона “Фауда” - в ноябре

Соавтор и исполнитель главной роли сериала “Фауда”, Лиор Раз, обещает, что третий сезон будет наполнен экшеном по максимуму. Над написанием сценария и созданием сериала он работает вместе с военным корреспондентом портала Walla — Ави Иссахаровым.

В предыдущих двух сезонах действия разворачивались на Западном берегу. В новом сезоне будет новая обстановка — сектор Газа.

Иссахаров объяснил, что сериал стал хитом, потому что он был нацелен конкретно на израильскую аудиторию. Он пишет, исходя из собственного опыта: запечатлевает личности людей, с которыми он встречался во время своей работы репортером, фокусируясь на палестино-израильском конфликте.

Актеры восхищаются военным корреспондентом. Он рассказывает реальные истории о собственных репортажа, тем самым помогая лучше вжиться в роль.

Третий сезон “Фауда” должен дебютировать на Yes в ноябре, а на Netflix — примерно через четыре месяца. Сериал, снятый на иврите и арабском языке, будет выпущен с субтитрами и дубляжом на другие языки.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:28
Нетаниягу: арабские страны больше не видят в Израиле врага
10:07
Бен-Гвир: Ликуд ищет предлога не дать Смотричу министерство
09:39
Нетаниягу может выполнить требование ультраортодоксов
09:08
Семья солдата о "безумном решении" БАГАЦа
09:02
Либерман: Ликуд капитулировал перед ультраортодксами
08:41
Губернатор Флориды подписал закон против антисемитизма
08:23
В ливанском Триполи боевик ISIS убил полицейских и солдат
08:21
Китай вновь заявил о поддержки ядерной сделки Ирана
08:05
Израильская разведка: за атаками на танкеры стоит Иран
07:47
Нетаниягу предложил пост посла Израиля в ООН Гиладу Эрдану
07:23
Ликуд: Смотрич может забыть о министерстве юстиции
07:11
Возвращение Эхуда Барака
07:02
Палестинские фракции восстановили арсенал ракет в Газе
06:17
Израильские ученые дарят надежду онкологическим больным
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus