04.05 21:50 MIGnews.com
Нобелевскую премию по литературе 2018 отложат на год
Нобелевскую премию по литературе отложат на год из-за разгоревшегося секс-скандала.
Как сообщили на Lenta.ru
, комиссия приняла решение отложить вручение Нобелевской премии по литературе на 2019 год в связи с разгоревшимся секс-скандалом.
Известного шведского фотографа Жан-Клода Арно, который к тому же является мужем члена Шведской академии Катарины Фростенсон, обвинили в домогательствах или в склонении к сексу 18 женщин.
Отмечается, что после того, как о домогательствах стало известно, секретаря академии Сару Даниус, которая постановила оборвать все контакты с Арно и начала расследование факта, уволили.
В связи со скандалом, 18 участников покинули академию.
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