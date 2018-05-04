Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото: pixabay.com - fill 04.05 21:50   MIGnews.com

Нобелевскую премию по литературе 2018 отложат на год

Нобелевскую премию по литературе отложат на год из-за разгоревшегося секс-скандала.

Как сообщили на Lenta.ru, комиссия приняла решение отложить вручение Нобелевской премии по литературе на 2019 год в связи с разгоревшимся секс-скандалом.

Известного шведского фотографа Жан-Клода Арно, который к тому же является мужем члена Шведской академии Катарины Фростенсон, обвинили в домогательствах или в склонении к сексу 18 женщин.

Отмечается, что после того, как о домогательствах стало известно, секретаря академии Сару Даниус, которая постановила оборвать все контакты с Арно и начала расследование факта, уволили.

В связи со скандалом, 18 участников покинули академию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:12
Маккейн советует наказать РФ кибератакой
21:21
Беспорядки у границы: 431 пострадавших арабов
20:46
В Тель-Авиве прошел "парад шлюх"
20:05
Беспорядки у границы: погибли два араба
19:50
Нетаниягу обсудил с тремя странами "ядерный архив" Ирана
19:10
ХАМАС сообщил о 350 раненых арабах
18:34
Чехия призналась в изготовлении "Новичка"
18:10
В беспорядках пострадали 170 арабов
17:20
Беспорядки у границы: десятки арабов получили ранения
16:50
Сотрудника магазина уволили за разговоры на арабском языке
16:32
ВВС Британии преследовали самолет РФ над Черным морем
16:29
Маккейн признался, что ненавидит Путина, а не РФ
16:02
ЦАХАЛ – израильтянам: не трогайте воздушных змеев из Газы
15:36
Либерман отверг извинения Абу Мазена
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus