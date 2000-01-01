Израильского актера обвинили в сексуальных домогательствах

По данным издания, актеру, снявшемся в десятках фильмов, в том числе в популярном сериале "Ха-Борер" инкриминируется 4 случая сексуальных домогательств и развратного поведения по отношению к бывшим коллегам.
В заявлении хайфской окружной прокуратуры говорится, что в ходе полицейского расследования была собрана достаточная для выдвижения обвинения Ивги доказательная база.
В прокуратуре уточняют, что Ивги воспользовался своим положением для попыток вступить в связь с женщинами, которые работали вместе с ним в театре Хайфы в период с 2012 по 2013 год.
Согласно информации издания, расследование против Ивги началось в феврале 2016 года, когда в полицию была подана первая жалоба против него.
Позже не менее десяти женщин рассказали о его домогательствах к ним.
Сам актер категорически отрицал сексуальный характер контактов. На следствии он утверждал, что его поведение было чисто дружеским и не выходило за рамки приличий.
Моше Ивги родился в 1953 году в Марокко. Переехавши в Израиль, он закончил Школу актерского мастерства Нисана Натива. Ивги неоднократно становился лауреатом творческих премий.