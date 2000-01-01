Киноакадемия прекратила членство Полански и Косби

Американская академия кинематографических искусств и наук приняла решение об исключении из числа своих членов замешанных в сексуальные скандалы режиссера Романа Полански и актера и музыканта Билла Косби.
Критерии и требования к членству киноакадемикам пришлось пересмотреть после того, как стало известно о множественных жертвах сексуальных домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна.
Теперь Киноакадемия намерена соблюдать новый кодекс поведения.
Отметим, что в случае с Полански, исключение решили осуществить только через сорок лет после того, как кинематографист был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки и через пятнадцать лет после того, как он получил "Оскар" за лучшую режиссуру за драму "Пианист".
Как известно, Косби также был признан виновным в совершении преступлений сексуального характера.
В апреле суд американского штата Пенсильвания признал 80-летнего музыканта виновным в изнасиловании сотрудницы университета Темпл Андреа Костанди в 2004 году.