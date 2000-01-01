Джейк Джилленхол сыграет известного еврейского композитора

По данным издания, режиссером проекта является Кэри Дзедзи Фукунага, снявший в прошлом такие фильмы как "Джейн Эйр", "Безродные звери".
Сценарий, написанный Майклом Митником, будет основан на биографии Леонарда Бернстайна, созданной Хеммфри Мертоном.
Отметим, что Леонард Бернстайн является иконой еврейской классической музыки. Он вошел в историю американской и мировой музыки как создатель множества произведений, среди которых отдельного внимания заслуживают такие шедевры, как опера "Тихое место", мюзикл "Вестсайдская история", симфония "Каддиш" и др.