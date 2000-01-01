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Эяль Голан: если бы не дети, давно бы собрал чемодан и уехал 04.05 11:36   MIGnews.com

Эяль Голан: если бы не дети, давно бы собрал чемодан и уехал

Израильский поп-певец Эяль Голан тяжело воспринял критику прозвучавшую после того, как в сеть попала сумма гонорара, выплаченного ему за выступление в День Независимости.

По сообщениям в израильской прессе, Голан в День Независимости заработал 340 тысяч шекелей.

В интервью 24-му каналу ТВ Голан сообщил: “Есть такие моменты, в которые я говорю себе - если бы не моя мать и не мои дети, со всей моей любовью к этой стране, давно бы собрал чемодан и уехал. Я - не единственный певец, заработавший такие деньги на выступлении в День Независимости, но говорят только обо мне”.
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