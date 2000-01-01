Лучший подарок марта – концерт Глеба Матвейчука

Лучший подарок нынешнего марта – сольный концерт уникального певца, талантливого композитора и великолепного актера Глеба Матвейчука.
Один из самых популярных исполнителей, любимчик миллионов женщин, впервые привозит в Израиль свои сольные концерты, которые пройдут с 8 по 20 марта в разных городах страны.
Грани таланта сродни алмазным, чем их больше – тем ярче личность. Глеба Матвейчука можно смело назвать бриллиантом с великолепной огранкой. Он – певец, чей вокальный диапазон в пять октав мог бы разоружить несколько армий, он всегда находится в неуемном поиске и стремится показать зрителям разные сферы своего творчества: мюзиклы, авторские песни, романсы и классику. Он – композитор, который написал музыку ко множеству успешных фильмов, к примеру саундтреки к «Адмиралу» Андрея Кравчука, «Про любоff» Ольги Субботиной, «Новой Земле» Антона Мельника, музыку к ледовому арена-шоу «Волшебник страны OZ». А в мюзикле «Лабиринты сна» Глеб Матвейчук выступает не только как композитор, но и как продюсер. Композитор – номинант премии «Золотой орел-2008» в категории «Лучшая музыка к фильму».
Актер – мастер сценического и вокального перевоплощения, принимавший участие в телевизионных шоу «Точь-в-точь», «Русские теноры», «Голос», «Живой звук», «Три аккорда» – он в каждой программе раскрывает новые грани своего таланта. Театральная карьера Матвейчука отмечена такими ролями, как «Иисус Христос-суперзвезда», «Монте-Кристо», «Мастер и Маргарита», «Территория страсти», «Признание».
Биография артиста вполне стандартна для ребёнка, родители которого творческие люди. Папа, Алим Матвейчук, работал художником-постановщиком в Москве. Позднее он стал обладателем таких премий, как Ника и ТЭФИ, трудился над созданием известного фильма «Брестская крепость». Мама работала художником по гриму. После рождения сына главе семейства предложили работу в Минской киностудии, семья перебралась в Беларусь. С детства Глеб наблюдал за работой творческих людей, он и сам любил сцену, ему нравилось и петь, и играть в постановках. Глеб также занимался спортом – борьбой и коньками, но любовь к творчеству оказалась сильнее. Мальчика приняли в студию при Большом театре оперы и балета, где он был задействован в детских и взрослых постановках. Он - единственный ребенок в семье, поэтому всё внимание взрослых было сосредоточено на нем. Кроме родителей, им много занималась также и бабушка. Окончив школу, Глеб поступил в музыкальный колледж и окончил его по специальности «Дирижёр хора». После этого юноша отправился в Москву, где поступил одновременно в Московскую консерваторию и Театральное училище им. Щепкина. Глеб мечтал объединить любовь к музыке и к театру и ему это удалось.
После окончания консерватории Глеб пробует свои силы в написании музыки в работе над кинофильмом «Путешествие в Вечный город», который рассказывал о Древнем Риме. В картине были задействованы известные актеры, а создание музыки режиссёр картины Владимир Хотиненко доверил начинающему композитору и не пожалел. Известность композитору принес саундтрек к картине «Адмиралъ».
В кино первая работа Глеба была эпизодической, он сыграл ее в 14 лет, в белорусской ленте «Огненный стрелок». После неё был долгий перерыв в актерской работе Глеба. Только через 10 лет он снова попал на съемочную площадку. После 2005 года актер снялся в нескольких фильмах и сериалах, лучшими из которых признаны «Адмиралъ», «Папа», «72 метра» и «Маргоша».
Параллельно с написанием музыки и съемками в кино Глеб занимается и вокалом. Он участвует в группе Lady Prowler. С 2007 года в группе Flair. Несколько позже Глеб стал вокалистом группы «Ренессанс».
Артист принимает участие в музыкальных проектах – мюзиклах и рок-операх. Можно сказать, что это наиболее яркие составляющие его творчества. В 2007 он участвовал в постановке этнического мюзикла «Дети солнца». С середины 2008 Глеб – исполнитель главной роли в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда», который был поставлен Театром Моссовета.
При всех своих успехах и талантах Глеб Матвейчук – человек реальности, на свое творчество и жизнь он смотрит объективно, к достижениям относится с критикой и не считает их слишком уж значимыми. По его мнению, он пока не признан талантливым актёром, и ему ещё предстоит покорение кинематографа; в музыке по-прежнему остаётся масса пробелов, над которыми музыкант работает. Глеб считает, что пока не полностью реализовался.
Артист, певец и композитор Глеб Матвейчук убежден, что у тех, кто выходит на сцену, должна быть какая-то идея. «Я надеюсь, что мне есть, чем поделиться. Я надеюсь, что могу выступать, в своем роде, проводником, как на эмоциональном, так и на смысловом уровне!» – говорит он в своих интервью. Хотя и считает, что судить об этом предстоит зрителям, а не ему. Артистом движет безудержный, яркий талант музыканта и страсть к сцене, у него интересная музыка и особенная манера исполнения.
График Матвейчука сегодня очень плотный. Он пишет музыку для кино и театра, выступает с концертами и со спектаклями, снимается на телевидении и в кино. Матвейчук часто даёт концерты за рубежом. Его приоритеты, похоже, склонились в пользу вокала и музыки. Сцена театра на данный момент осталась немного в стороне. Сейчас много сил Глеб отдаёт работе над новыми музыкальными произведениями, совершенствует свои задумки и идеи. Как он говорит, в творчестве можно добиться чего угодно, самое главное – следить за профессионализмом, не давая ему сойти на нет.
Глеб Матвейчук – обаятельный актер, потрясающий певец, великолепный композитор, белокурый ангел вокала и просто любимчик публики с успехом гастролирует с сольными концертами, его программы полны прекрасной музыки и большой любви к зрителю.
Концерты Глеба Матвейчука под названием «Я объявляю вам любовь!» в музыкальном сопровождении инструментальной группы «Аккорд » пройдут с 11 по 20 марта в разных городах Израиля:
11 марта 2020 в Беэр-Шеве (Гехаль а-Тарбут Гистадрута)
12 марта 2020 в Хайфе (Зал «Раппопорт»)
13 марта 2020 в Кармиэле (Гехаль а-Тарбут)
14 марта 2020 в Маалот Таршихе (Гехаль а-Тарбут)
15 марта 2020 в Ашдоде (Яд ле-Баним)
16 марта 2020 в Нетании (Гехаль а-Тарбут - Аудиториум)
18 марта 2020 в Тель-Авиве (Музей «Эрец-Исраэль» — Аудиториум «Клячкин»)
19 марта 2020 в Ашкелоне (Центр Конгрессов)
20 марта 2020 в Нацерет-Илите (Культурный центр Беркович)
Заказ билетов в кассе bilet.ru и по телефону *4997
Организатор гастролей концерта в Израиле: компания Piligrim