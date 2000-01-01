05.03 01:29 MIGnews.com

В РФ "Красавицу и Чудовище" проверят на "гей-пропаганду"

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Российские чиновники оказались под давлением одного из депутатов, требующего проверить, не нарушает ли новый фильм кинокомпании Disney "Красавица и Чудовище" закон страны против "гей-пропаганды".Один депутат охарактеризовал его как "бессовестную пропаганду греха" и министр культуры Владимир Мединский заявил, что меры будут приняты после проверки.Римейк Disney "Красавица и Чудовище" обладают особенностью в виде первого в истории гей-персонажа, а также любовной сцены.В России закон запрещает распространение "гей-пропаганды среди несовершеннолетних".Отметим, что в России были зарегистрированы многие гомофобные нападения.Фильм должен появиться на экранах кинотеатров в России 16 марта.Но Виталий Милонов, депутат от правящей партии Единая Россия, призвал министра культуры провести показ фильма, прежде чем он появится в кинотеатрах, чтобы увидеть, соответствует ли он закону, и "принять меры, чтобы полностью запретить его", если будут обнаружены "элементы пропаганды гомосексуализма".