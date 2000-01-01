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05.02 05:33   MIGnews.com

Египет: найдена гробница жрицы времен Древнего царства

Египетские археологи обнаружили гробницу возрастом около 4,4 тысячи лет, в которой была похоронена жрица.

Стены гробницы, находящейся неподалеку от Каира, покрыты хорошо сохранившимися фресками, на которых изображена жрица Хетпет.

Хетпет служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах.

Гробница была обнаружена при раскопках на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса, сообщает министерство по делам памятников древности Египта.

В этом месте хоронили знатных людей времен пятой династии древнеегипетского царства. Некоторые из находящихся там гробниц были обнаружены еще в 1842 году.

В гробнице, по форме напоминающей букву Г, заметны "архитектурный стиль и декоративные элементы времен пятой династии", говорится в заявлении министерства.

Фрески "сохранились очень хорошо. На них видны изображения Хетпет на охоте и рыбалке, а также получающей подарки от детей".

Кроме того, на фресках изображены выступления танцоров и музыкантов, а также различные животные - от домашнего скота до обезьян.

На одной из фресок видна обезьяна, танцующая перед оркестром, передает Би Би Си.
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