В сердце земли Израиля – округ Биньямин

И пришли сыны Израилевы к Иехошуа в стан, в Шило.
Иехошуа бросил им жребий в Шило пред Господом,
и разделил там землю сынам Израилевым
по участкам их.
Первый жребий вышел колену сынов Биньямина.
Предел их по жребию шел между сынами Иуды
и между сынами Иосифа.
(Танах)
Для кого-то настоящий Израиль – это Иерусалим с его старым городом и Храмовой горой. Для кого-то – никогда не спящий Тель-Авив с вечно полными кафе и магазинами. Иные находят его в киббуцах севера и центра страны или в жаростойких обитателях Негева. И все они правы. Отчасти. Но начиналось все там, где некогда получило свой надел одно из колен Израилевых – колено Биньямина. Тут и Иерихон, стены которого первыми пали перед евреями, входящими в Землю Обетованную. И первая столица Израиля – Шило, где почти 400 лет Ковчег Завета стоял в Скинии Завета и где Иехошуа Бин-Нун раздал наделы всем коленам Израилевым.
А что наши современники знают об этих благословенных землях?
Сегодняшний округ Биньямин («Мате Биньямин») – южная часть Самарии (Шомрон) находится почти в тех же границах, что и древний надел. Это земля, освобожденная от Иорданской оккупации в 1967 г.
Она включает в себя 46 поселений и форпостов.
Древний Шило, расположенный в округе, был первой столицей Израиля задолго до того, как царь Давид построил Иерусалим и храм, ставший духовным центром нации.
Сегодня в Шило ведутся археологические раскопки и можно своими глазами увидеть место, где стояла Скиния, где евреи собирались для поклонения богу, где началась история пророка Самуила (Шмуэля) и царя Саула. И даже почти почувствовать себя участником этой истории с помощью современных технологий в специально оборудованном центре.
На этих землях Иуда Маккавей разгромил греков, напав на них с вершины горы и не дав им возможность заново организоваться, и здесь же во времена восстания против римлян мятежники под руководством Шимона Бар-Гиоры окружили и разгромили врагов. Тут родился праздник любви – Ту бе-Ав. Родился, как это обычно бывает в истории нашего народа, из великой скорби, когда в братоубийственной войне почти полностью погибло ранее великое и сильное колено Биньямин.
Округ Биньямин расположен всего в нескольких минутах езды от Иерусалима, в получасе от Тель-Авива и Мертвого моря, а пасторальные пейзажи и разнообразные развлечения для всей семьи привлекают в "израильскую Швейцарию" множество израильтян и туристов.
Международный аэропорт имени Бен-Гуриона находится в 12 км по прямой, а район Гуш-Дан (большой Тель-Авив) – в 25 км по прямой!
Со смотровой площадки "Балкон страны" в поселении Пдуэль на границе округа в хорошую погоду открывается вид почти на всю нашу маленькую страну: не только на Тель-Авив, электростанции Ашдода и Ашкелона, но даже на Хайфский университет и гору Кармель!
Площадь – округа - около миллиона дунамов. Согласно данным Центрального статистического бюро, на конец 2017 года в нем проживало 65 400 человек, среди которых есть и светские, и религиозные сионисты, и ультраортодоксы. Немало среди местных жителей и репатриантов, включая наших соотечественников из бывшего СССР.
Сегодня округ стал излюбленным местом посещения для израильтян и туристов, где можно увидеть и ощутить настоящий древний Израиль, побывать на прекрасных винодельнях, покататься на тракторонах или лошадях и верблюдах. Много аттракций предлагает туристический сайт местного совета. И в конце концов можно просто пройти по нашей древней земле, вдохнуть её воздух и почувствовать: это наша земля и мы не отдадим её никому.