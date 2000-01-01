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Новые подробности о резне в Париже 03.10 18:12   MIGnews.com

Новые подробности о резне в Париже

3 октября, сообщалось о резне в префектуре полиции Парижа.

Стало известно, что нападавшим оказался глухонемой мужчина, который был сотрудником полиции. В результате нападения погибла одна женщина и четверо полицейских.

В ходе задержания нападавший был застрелен одним из офицеров.

Как оказалось, преступнику было около 45 лет и он занимался административной работой в полиции более 20 лет. Главной версией нападения считают внутренний конфликт между сослуживцами.

На месте происшествия были президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер.

"Париж сегодня оплакивает погибших в результате этой ужасной атаки в префектуре полиции. Тяжелые потери, несколько полицейских погибли. От моего имени и имени всех парижан все мои мысли с семьями жертв и их близкими", - написала мэр Парижа Анн Идальгна в своем Twitter.


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