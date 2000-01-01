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Никто не хочет издавать мемуары Вуди Аллена | Фото:03.05 15:09   MIGnews.com

Никто не хочет издавать мемуары Вуди Аллена

Оскароносный американский режиссер Вуди Аллен не может найти издания для публикации своих мемуаров, сообщила в четверг The New York Times. Руководители четырех крупных издательств, которые говорили на условиях анонимности, сообщили газете, что в течение прошлого года агент Аллена предложил им поучаствовать в проекте. Никто из них не согласился, а некоторые даже сказали, что отказались читать предложенный им материал.

Пять крупнейших американских издательств - HarperCollins, Hachette, Macmillan, Simon & Schuster и Penguin Random House - не сразу прокомментировали ситуацию, как и агент Аллена. С момента возникновения движения #MeToo против сексуальных домогательств, давнее обвинение Аллена в том, что он приставал к приемной дочери Дилана Фэрроу, когда ей было семь лет в начале 1990-х годов. Он был оправдан в 1993 и 2004 годах.

Но Дилан, теперь уже взрослая, утверждает, что надругательств были и не понимает почему ей не верят. Её поддерживать мама и брата. Ряд актеров и актрис, которые работали с Алленом, дистанцировались от него и сказали, что больше не будут работать с ним. Ранее в этом году он подал иск против компании Amazon на сумму 68 миллионов долларов за нарушение условий контракта, обвинив компанию в расторжении соглашения о фильме по претензиям Дилан Фэрроу.

Amazon подтвердила, что расторгла сделку, сославшись на "действия Аллена и их каскадные последствия", которые, как она сказала, "гарантировали, что Amazon никогда не сможет получить выгоды от своего соглашения из четырех фильмов", согласно судебным искам.

Суд по делу может состояться в следующем году.


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