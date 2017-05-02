03.05 13:52 MIGnews.com

Джастин Бибер прибыл в Израиль с одним концертом

הזמר ג׳סטין ביבר יורד ממטוסו הפרטי לקראת הופעתו מחר בפארק הירקון בתל אביב @Liberwomen pic.twitter.com/NKdbWZubhE — חדשות 10 (@news10) May 2, 2017

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