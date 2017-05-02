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flickr 03.05 13:52   MIGnews.com

Джастин Бибер прибыл в Израиль с одним концертом

Канадский поп-певец Джастин Бибер должен выступить в Израиле в среду вечером, 3 мая, спустя 6 лет после того, как он в последний раз посетил страну.

Около 1000 охранников и 200 полицейских будут задействованы во время концерта в Тель-Авивском парке Яркон, как сообщает израильское радио.

Поп-звезда прибыл в Израиль накануне на частном самолете и был доставлен в гостиницу "Дан" в Тель-Авиве, где десятки фанаток тщетно ждали мельком увидеть 23 –летнего Бибера.

Джастин Бибер прибыл в окружении 115 человек, в которое входят 15 телохранителей, которые будут постоянно охранять исполнителя, сообщает 2 канал.

В сообщении говорится, что организаторы задержали его запланированное прибытие в Израиль на несколько часов до конца Дня Независимости Израиля.

Бибер объявил мировое турне в поддержку своего нового трека "Purpose" в декабре. Одна из самых известных в мире поп-звезд, он в последний раз выступал в Израиле в апреле 2011 года, когда ему было 17 лет.

Этот визит был омрачен столкновениями с папарацци и он не смог явиться на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



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