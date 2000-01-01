03.04 10:53 MIGnews.com

"Мини-Евровидение" в Тель-Авиве

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Конкурсанты из 28 стран международного конкурса "Евровидение - 2017" отправятся в тур с выступлениями по Израилю. Ежегодная феерия конкурса Евровидение пройдет в следующем месяце, однако на этой неделе Израиль опередил конкурс, организовав мини-турнир в Тель-Авиве, в котором примут участие 28 конкурсантов в рамках турне.Шоу "Israel Calling", которое проходит уже второй год, представляет собой программу, организованную министерствами иностранных дел и туризма, которая приглашает всех 43 участников на гастроли в Израиль выступить в мини-превью-концерте. Мероприятие также спонсируется израильской неправительственной организацией "StandWithUs", KKL-JNF и министерством по делам Иерусалима."В прошлом году у нас была потрясающая обратная связь. Все они вернулись в свои страны очень взволнованными", - сказала телеведущая Тали Эшколи, которая создала и возглавила мероприятие. В этом году, по ее словам, в мероприятии примут участие еще больше конкурсантов."На Евровидении вы не можете голосовать за свою страну, поэтому у вас должно быть несколько голосов из других стран. Так что в их интересах конкурсантов прийти и раскрыть себя и песню израильской аудитории", - сказала она.В этом году 28 конкурсантов прибудут в Израиль в понедельник, 3 апреля, для четырехдневного турне, во время которого они совершат поездку по стране, встретятся с официальными лицами и примут участие в конкурсе "mini Eurovision" в среду вечером, 5 апреля. Помимо посещения Тель-Авива, они проведут день в Иерусалиме, посетив Старый город и Западную стену, насладятся круизом на яхте у пристани в Герцлии и примут участие в мероприятии по посадке деревьев в "Лесу Евровидения".Конечно, участник из Израиля на конкурсе в этом году, Имри Зив, который был выбран после победы в телевизионном шоу Hakochav Haba, будет сопровождать группу на протяжении всего визита.В Израиль прибудут участники из Ирландии, Дании, Латвии, Армении, Македонии, Сан-Марино, Норвегии, Литвы, Швеции, Австрии, Испании, Молдовы, Черногории, Румынии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Германии, Чехии, Мальты, Сербии, Грузии, Беларуси, Финляндии, Польши и Франции.Омар Набер из Словении, отец которого - иорданец, также приедет в Израиль на это мероприятие. Он попал под огонь критики в своей родной стране, так как некоторые активисты недовольны тем, что он будет представлять Словению, так как он отбывал срок в тюрьме в 2011 году за сексуальное насилие. Эшколи сказала, что она не знает историю Набера, и у него не было проблем с получением визы.Конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве в мае.