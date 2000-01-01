04.04 02:25 MIGnews.com

Портрет Мао Цзэдуна работы Уорхола продали с молотка

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Аукционный дом Sotheby's сообщил, что в Гонконге с молотка ушел потрет Мао Цзэдуна кисти известного художника Энди Уорхола, передает ТАСС.Картину купил азиатский коллекционер, который пожелал не раскрывать вою личность. Предварительная стоимость портрета оценивалась от 11,6 до 15,5 миллиона.Уорхол написал портрет основателя КНР в 1973 году в технике шелкографии. Цзэдун изображен с желтым лицом. Художник создал серию портретов китайского политика разных размеров.