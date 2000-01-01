03.04 11:07 MIGnews.com

Найдена часть колоннады, окружавшей Храм в Иерусалиме

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В ходе выполнения работ по фильтрации земли, удаленной с Храмовой Горы в Иерусалиме археолог Габриэль Баркаи обнаружил надпись, украшавшую верхнюю часть колонны, бывшую частью колоннады у Второго Храма две тысячи лет назад.Радио Решет Бет сообщает, что Вакф 18 лет назад убрал с Храмовой Горы около 9 тысяч тонн строительного мусора. Начиная с 2004 года в ходе работ по фильтрации этой земельной массы были обнаружены монеты времен Второго Храма, ритуальная посуда, и секции колонн, стоявших на площади вокруг Храма.В настоящее время активисты проекта собирают денежные средства на его продолжение.