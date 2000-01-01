Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Найдена часть колоннады, окружавшей Храм в Иерусалиме | Фото: Thinkstock03.04 11:07   MIGnews.com

Найдена часть колоннады, окружавшей Храм в Иерусалиме

В ходе выполнения работ по фильтрации земли, удаленной с Храмовой Горы в Иерусалиме археолог Габриэль Баркаи обнаружил надпись, украшавшую верхнюю часть колонны, бывшую частью колоннады у Второго Храма две тысячи лет назад.

Радио Решет Бет сообщает, что Вакф 18 лет назад убрал с Храмовой Горы около 9 тысяч тонн строительного мусора. Начиная с 2004 года в ходе работ по фильтрации этой земельной массы были обнаружены монеты времен Второго Храма, ритуальная посуда, и секции колонн, стоявших на площади вокруг Храма.

В настоящее время активисты проекта собирают денежные средства на его продолжение.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:04
В Газе взорвался центр Бригад Изз ад-Дин аль-Касам
11:50
Взрыв к югу от Газы: ранены 3 палестинца
11:21
Джулиан Ассанж останется в посольстве Эквадора в Лондоне
10:54
В Раме убили 35-летнюю израильтянку
10:53
"Мини-Евровидение" в Тель-Авиве
10:31
Сирийский загранпаспорт - самый дорогой в мире
10:22
Над школьником в Берлине издевались одноклассники-антисемиты
10:19
Дери и Гафни: нет оправдания для демонстраций харедим
09:21
Новые подробности о встрече Нетаниягу и посланника Трампа
09:20
Меркель: "Мигранты должны уважать законы Германии"
08:21
Студент йешивы приговорен к 56 дням в военной тюрьме
08:18
Израильтяне боятся и не знают друг друга
07:55
Наводнения и оползни в Колумбии: более 250 погибших
07:34
Нетаниягу принял лауреата премии "Генезис" Ицхака Перлмана
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus