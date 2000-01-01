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На Голанах обнаружили древнейшую мозаику | Фото:02.12 18:11   MIGnews.com

На Голанах обнаружили древнейшую мозаику

Фрагменты разноцветной мозаики раскопанные на месте синагоги на Голанских высотах датируются третьим веком нашей эры.

Об этом рассказал профессор Университета Хайфы Мехель Осбанд, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

Информации о еврейском присутствии на Голанах за этот период практически отсутствует. На мозаиках изображены ноги нескольких животных и птиц. Плохое состояние находки не позволяет исследователям идентифицировать виды.

"В третьем веке нашей эры, что касается структуры синагог, мы видим интересную комбинацию между традицией Второго Храма, например, в форме рассадки и в неукрашенном стиле, и новые элементы, которые с течением времени стали обычно встречаться в молитвенных залах, такие как красочная мозаика с изображением животных", - рассказал Осбанд.

По его словам, до недавнего времени среди ученых было общее понимание того, что еврейское присутствие на Голанах прекратилось с разрушением Гамлы римлянами в 67 году нашей эры.

По этой причине остатки синагоги в Маджулии, а также другие находки последних нескольких лет считаются чрезвычайно важными.


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