02.12 18:11 MIGnews.com

На Голанах обнаружили древнейшую мозаику

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Фрагменты разноцветной мозаики раскопанные на месте синагоги на Голанских высотах датируются третьим веком нашей эры.Об этом рассказал профессор Университета Хайфы Мехель Осбанд, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.Информации о еврейском присутствии на Голанах за этот период практически отсутствует. На мозаиках изображены ноги нескольких животных и птиц. Плохое состояние находки не позволяет исследователям идентифицировать виды."В третьем веке нашей эры, что касается структуры синагог, мы видим интересную комбинацию между традицией Второго Храма, например, в форме рассадки и в неукрашенном стиле, и новые элементы, которые с течением времени стали обычно встречаться в молитвенных залах, такие как красочная мозаика с изображением животных", - рассказал Осбанд.По его словам, до недавнего времени среди ученых было общее понимание того, что еврейское присутствие на Голанах прекратилось с разрушением Гамлы римлянами в 67 году нашей эры.По этой причине остатки синагоги в Маджулии, а также другие находки последних нескольких лет считаются чрезвычайно важными.