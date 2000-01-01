Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











02.10 20:03   MIGnews.com

Ливанский художник лишился награды из-за поддержки BDS

Немецкий город Аахен забрал награду у ливанского художника из-за его поддержки BDS-движения. Валид Раад не получит премию Ахена по искусству в размере 9 900 долларов из-за своих политических взглядов, заявил мэр в понедельник.

"Согласно исследованию, мы должны предположить, что назначенный призер является сторонником движения BDS и принимал участие в различных мерах по культурному бойкоту Израиля", - заявил мэр Марсель Филипп ARTnews. В заявлении говорилось, что современного художника спросили о его поддержке BDS-движения, на что он "уклончиво" отвечал.

Раад в настоящее время живет в Нью-Йорке, где преподает в Школе искусств Купер Юнион.

В мае Германия приняла резолюцию, назвав движение BDS антисемитским.

В 2014 году Раад, вместе со 100 другими художниками, подписал письмо, призывающее художников отказаться от выставки, потому что она демонстрировалась в Технологическом институте Израиля. В прошлом месяце немецкий город Дортмунд отозвал литературную награду британской писательнице Камиле Шамси за ее поддержку бойкота Израиля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:44
Правые отказались поддерживать Нетаниягу еще 21 день
20:35
Новые материалы полностью опровергают обвинения против Биби
20:20
Меркель: "Пока рано говорить о снятии санкции с России"
20:20
Рухани: это Трамп во всем виноват
19:43
Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг
19:26
Состояние террориста, убившего Рину Шнерб, нормализуется
19:16
Арабский Список против присяги
19:02
Что предлагал Объединенный арабский список Нетаниягу?
18:38
"Ликуд" и "Кахоль Лаван" поделили комитеты
18:30
КСИР: Израиль не в состоянии угрожать Ирану
18:11
19 лет в тюрьме за отказ в разводе
17:39
Эдельштейн останется на должности спикера Кнессета
17:30
ХАМАС: Израиль заплатит за свои преступления
16:50
Сулеймани пригрозил армии США тотальным уничтожением
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus