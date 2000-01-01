Ливанский художник лишился награды из-за поддержки BDS
Немецкий город Аахен забрал награду у ливанского художника из-за его поддержки BDS-движения. Валид Раад не получит премию Ахена по искусству в размере 9 900 долларов из-за своих политических взглядов, заявил мэр в понедельник.
"Согласно исследованию, мы должны предположить, что назначенный призер является сторонником движения BDS и принимал участие в различных мерах по культурному бойкоту Израиля", - заявил мэр Марсель Филипп ARTnews. В заявлении говорилось, что современного художника спросили о его поддержке BDS-движения, на что он "уклончиво" отвечал.
Раад в настоящее время живет в Нью-Йорке, где преподает в Школе искусств Купер Юнион.
В мае Германия приняла резолюцию, назвав движение BDS антисемитским.
В 2014 году Раад, вместе со 100 другими художниками, подписал письмо, призывающее художников отказаться от выставки, потому что она демонстрировалась в Технологическом институте Израиля. В прошлом месяце немецкий город Дортмунд отозвал литературную награду британской писательнице Камиле Шамси за ее поддержку бойкота Израиля.