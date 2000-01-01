02.10 20:03 MIGnews.com

Ливанский художник лишился награды из-за поддержки BDS

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Немецкий город Аахен забрал награду у ливанского художника из-за его поддержки BDS-движения. Валид Раад не получит премию Ахена по искусству в размере 9 900 долларов из-за своих политических взглядов, заявил мэр в понедельник."Согласно исследованию, мы должны предположить, что назначенный призер является сторонником движения BDS и принимал участие в различных мерах по культурному бойкоту Израиля", - заявил мэр Марсель Филипп ARTnews. В заявлении говорилось, что современного художника спросили о его поддержке BDS-движения, на что он "уклончиво" отвечал.Раад в настоящее время живет в Нью-Йорке, где преподает в Школе искусств Купер Юнион.В мае Германия приняла резолюцию, назвав движение BDS антисемитским.В 2014 году Раад, вместе со 100 другими художниками, подписал письмо, призывающее художников отказаться от выставки, потому что она демонстрировалась в Технологическом институте Израиля. В прошлом месяце немецкий город Дортмунд отозвал литературную награду британской писательнице Камиле Шамси за ее поддержку бойкота Израиля.