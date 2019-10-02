Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»
Известный во всем мире грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза", скончался на 85-м году жизни.
Помимо известных широкой публике музыкальных композиций к фильмам режиссера Георгия Данелии, Канчели также написал ряд больших симфонических произведений. Сообщается, что в последнее время Канчели большую часть времени проживал в Бельгии. Композитор страдал тяжелой болезнью и свой день рождения 10 августа отметил в клинике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства образования Грузии.
Гия Канчели являлся лауреатом ряда престижных наград, в том числе звания народного артиста СССР, израильской премии Вольфа, государственной премии Грузии, и грузинского Ордена Чести.