02.06 08:30 MIGnews.com

Израильская общественность не простит запрета голого балета

קריאות בוז ושירת "לכי הביתה": סערה בנאום שרת התרבות בפסטיבל ישראל. @akivanovick עם הפרטים >> https://t.co/p1svGyJQqU pic.twitter.com/5gvzkw2QoI — חדשות 10 (@news10) June 1, 2017

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Публика встретила свистом и оскорбительными выкриками появление на Фестивале Израиля министра культуры и спорта Мири Регев.Вина Регев заключается в ее отказе финансировать два представления, в которых выступают полностью обнаженные танцоры. Представители общественности кричали: “Никто не заткнет нам ртов, даже ты, у меня есть право сказать то, во что я верю”.Регев, в оправдание своего решения сказала: “Один из самых базисных результатов человеческого мышления - после того как человек откушал с Древа Познания - стыд наготы и последующее отношение к ней. Нет ничего более характерного для человеческой культуры, нежели одежда. Точно также, как я поддерживаю свободу самовыражения, я поддерживаю свободу государственного финансирования, и государственный кошелек не предназначен для поддержки тех, кто вредит самой свободе самовыражения. Я хочу, чтобы все эти борцы за свободу осознали - существуют не только их ценности. Есть ценности и у других, и возможно верить в то, что публичная нагота оскорбляет, и не все должны ей аплодировать”.Причиной скандала стало появление в рамках фестиваля шоу испанского режиссера Анжелики Лиддел и бразильского хореографа Лии Родригез. Регев заявила, что в настоящий момент вопрос о государственном финансировании Фестиваля Израиля изучается юридическим советником правительства и его решение затронет “возможности санкий против нарушения базисных социальных норм Государства Израиль”.