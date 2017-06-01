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Израильская общественность не простит запрета голого балета 02.06 08:30   MIGnews.com

Израильская общественность не простит запрета голого балета

Публика встретила свистом и оскорбительными выкриками появление на Фестивале Израиля министра культуры и спорта Мири Регев.





Вина Регев заключается в ее отказе финансировать два представления, в которых выступают полностью обнаженные танцоры. Представители общественности кричали: “Никто не заткнет нам ртов, даже ты, у меня есть право сказать то, во что я верю”.

Регев, в оправдание своего решения сказала: “Один из самых базисных результатов человеческого мышления - после того как человек откушал с Древа Познания - стыд наготы и последующее отношение к ней. Нет ничего более характерного для человеческой культуры, нежели одежда. Точно также, как я поддерживаю свободу самовыражения, я поддерживаю свободу государственного финансирования, и государственный кошелек не предназначен для поддержки тех, кто вредит самой свободе самовыражения. Я хочу, чтобы все эти борцы за свободу осознали - существуют не только их ценности. Есть ценности и у других, и возможно верить в то, что публичная нагота оскорбляет, и не все должны ей аплодировать”.

Причиной скандала стало появление в рамках фестиваля шоу испанского режиссера Анжелики Лиддел и бразильского хореографа Лии Родригез. Регев заявила, что в настоящий момент вопрос о государственном финансировании Фестиваля Израиля изучается юридическим советником правительства и его решение затронет “возможности санкий против нарушения базисных социальных норм Государства Израиль”.


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