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Представлен список проектов для Netflix 03.05 00:31   MIGnews.com

Представлен список проектов для Netflix

Продюсерская компания Higher Ground Productions, которая принадлежит экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с Netflix.

По данным портала, в список вошли экранизация книги Майкла Льюиса "Пятый риск", биографический фильм о писателе Фредерике Дугласе и картина "Crip Camp", которая расскажет о движении за права инвалидов.

Как отмечается, в списке также числится сериал "Блум" о моде Нью-Йорке после Второй мировой войны, пишет Variety.

При этом Мишель Обама подчеркнула, что компания будет заниматься проектами, которые "имеют отношение к повседневной жизни".


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