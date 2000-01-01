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Крупнейший производитель гитар объявил о банкротстве 02.05 22:22   MIGnews.com

Крупнейший производитель гитар объявил о банкротстве

Американская компания Gibson Brand, которая производит гитары под брендом Gibson, объявила о банкротстве.

Как отмечается, долг компании составляет около $500 млн. Руководство компании планирует провести переориентацию и реорганизацию бизнеса.

В частности, сообщается, что в рамках процедуры банкротства некоторые из кредиторов станут собственниками Gibson, отмечает RT.

Компания Gibson была основана Орвиллом Гибсоном. Гитарами данной компании пользовались многие исполнители, в том числе Элвис Пресли и Би Би Кинг.
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