02.05 23:07 MIGnews.com

Новозеландские политики украли песню у Эминема

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Юристы американского музыканта Эминема подали иск против правящей партии Национальной партии Новой Зеландии, которая нарушила авторские права рэпера, использовав в своей предвыборной кампании одну из его самых известных композиций – Lose Yourself."Lose Yourself — это драгоценный камень в короне музыкального каталога Эминема", — сказал адвокат исполнителя Гэри Уильямс.Уильямс утверждает, что права на эту композицию принадлежат компании Eight-Mile Style, которая лишь в исключительных случаях позволяет использовать трек в рекламе и не разрешает перезаписывать его без участия автора.Мелодия из Lose Yourself прозвучала в агитационном ролике новозеландских политиков, выпущенном перед парламентскими выборами в 2014 году, после которых партия стала правящей.Сама песня была написано Эминемом в 2002 году в качестве саундтрека к фильму "8 миля" с ним же в главной роли, и получила множество престижных наград, включая "Оскар", "Золотой глобус", "Грэмми", MTV и другие. Журнал Rolling Stone включил ее в список 500 величайших песен всех времен.