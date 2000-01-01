02.04 23:29 MIGnews.com

Нобелевская премия нашла своего Боба Дилана

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Американский музыкант и поэт Боб Дилан получил диплом и медаль Нобелевского комитета в Стокгольме. Как передает АВC, церемония проходила втайне от журналистов.Дилану вручили медаль и грамоту Нобелевского комитета. Чтобы получить еще и денежное вознаграждение в 8 миллионов шведских крон (910 тысяч долларов), он должен обязательно прочитать нобелевскую лекцию. И хоть с ее датой музыкант еще не определился, сделать он это должен не позднее 10 июня.Напомним, Боб Дилан был удостоен премии еще в октябре прошлого года, но проигнорировал церемонию вручения наград. Он стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, которому ее присудили за тексты песен.Напомним, что, как сообщили члены Шведской академии, премия была присуждена Дилану за "создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции".